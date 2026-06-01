Режим ЧС ввели в Минеральных Водах из-за паводка
В Минеральных Водах объявили режим чрезвычайной ситуации после сильных ливней, обрушившихся на регион. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
Вода проникла в 36 домовладений. В настоящее время власти подготовили пункты временного размещения (ПВР) и активно занимаются ликвидацией последствий стихии.
Непогода накрыла Кавминводы еще 26 мая. В отдельных районах количество выпавших осадков достигло 271% месячной нормы, что привело к резкому повышению уровня воды в реках Калаус и Егорлык до опасных отметок.
Помимо паводка, местные службы устраняют последствия другого удара стихии: 28 мая в регионе прошел сильный град, повредивший более 60 крыш. Коммунальные службы сейчас заняты восстановительными работами.
Еще одним серьезным последствием ливней стала крупная авария на главной канализационной станции Минеральных Вод. Из‑за подтопления вышло из строя насосно‑силовое оборудование.
