МЧС: Спасатели вывели порядка 100 человек из подвала «Крокус Сити холла»

Фото: РИА Новости
Пожарные вывели около 100 человек из «Крокус Сити холла». Об этом информирует Главное управление МЧС России по Московской области.
В настоящее время проводятся работы по спасению людей с крыши здания с использованием подъемных механизмов.
Сообщается, что пожару в концертном зале присвоен повышенный ранг сложности, основная работа пожарных направлена на спасение людей.
О стрельбе стало известно вечером пятницы, 22 марта. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь. По предварительным данным, есть раненые и погибшие.
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Сообщается, что пожару в концертном зале присвоен повышенный ранг сложности, основная работа пожарных направлена на спасение людей.
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Алина Юрчак