МЧС: трое байдарочников пропали в Белом море
В Белом море идут поиски трех человек, которые пропали при попытке сплавиться на байдарках. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Незарегистрированная тургруппа планировала маршрут от архипелага Кузова в Карелии к Соловецкому острову под Архангельском. Из-за внезапного ухудшения погоды путешественники попытались повернуть назад, но сбились с курса.
В итоге четырем туристам удалось доплыть до берегов. Двоих из них эвакуировали, еще двое ожидают вертолет. В настоящий момент спасатели разыскивают трех человек, так и не вышедших на связь.
К месту происшествия направлен катер, который пройдет по тому же пути для тщательного обследования акватории. Всего в поисково-спасательной операции задействованы 10 специалистов и три единицы техники, включая Ми-8.
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