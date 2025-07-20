Неизвестный расстрелял машину и квадроцикл с питбайком в Ленинградской области

20 июля 2025, 12:54

Фото: istockphoto/Dzurag

Машину и квадроцикл с питбайком расстрелял неизвестный в поселке Ропша в Ленобласти.





Как уточнили в пресс-службе регионального главка МВД, указанная техника стояла на дачном участке. Правоохранители отметили, что ущерб, нанесенный заявителю, составил свыше 400 тысяч рублей.



