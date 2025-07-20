Неизвестный расстрелял машину и квадроцикл с питбайком в Ленинградской области
Машину и квадроцикл с питбайком расстрелял неизвестный в поселке Ропша в Ленобласти.
Как уточнили в пресс-службе регионального главка МВД, указанная техника стояла на дачном участке. Правоохранители отметили, что ущерб, нанесенный заявителю, составил свыше 400 тысяч рублей.
«На месте происшествия полицейскими обнаружены поврежденные пулями автомобиль «Рено Дастер», квадроцикл, питбайк и снегоболотоход, принадлежащие заявившему о происшествии. Материальный ущерб оценен в 408 тыс. рублей», — добавили в ведомстве.Стражи порядка изъяли шесть гильз с места происшествия. Владелец техники считает, что поводом для случившегося послужил конфликт с соседями, поскольку им не нравился шум от квадроциклов. Открыто уголовное дело, подозреваемого ищут.