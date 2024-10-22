МЧС: цунами могут угрожать 14 городам на Дальнем Востоке

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МЧС России предупреждает о возможной угрозе цунами для 14 городов и нескольких десятков населенных пунктов на Дальнем Востоке. Волны, возникающие из-за цунами, могут обрушиться на побережье со скоростью до тысячи километров в час.
«Под воздействием цунами находятся побережья Камчатки, Курильских островов, Сахалина и Приморья. Под угрозой — территории 14 городов и нескольких десятков населенных пунктов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.Спасатели отмечают, что основным поражающим фактором являются высокие волны, которые могут сопровождаться повторными ударами, более мощными, чем первые. Опасность цунами заключается в их разрушительной силе, способной повредить здания, выбросить крупные суда на берег и затопить приморские территории.
Цунами интенсивностью в пять баллов могут привести к значительным разрушениям, а шестибалльные оцениваются как катастрофические, вызывая полное затопление побережья и значительный ущерб.
Особую опасность цунами представляют для населенных пунктов, расположенных на низменных берегах или в устьях рек, где вода может затопить территории на 2-3 километра вглубь суши.
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Елена Перлова