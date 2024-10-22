МЧС РФ: в Подмосковье горит склад

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В подмосковной Балашихе, в микрорайоне Салтыковка, вспыхнул пожар на складе площадью 400 квадратных метров, сообщили в МЧС России.
«Горит помещение на 400 квадратах. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в официальном сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.На месте работают 30 пожарных, задействовано шесть единиц техники. Спасатели продолжают борьбу с огнём, причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах автоледи в состоянии сильного алкогольного опьянения повредила десять автомобилей во дворе и скрылась с места ДТП. Отмечается, что авария произошла в понедельник в одном из мытищинских дворов. Женщина 1991 года с внешними признаками сильного алкогольного опьянения, находясь за рулём своего автомобиля KIA, повредила десять припаркованных машин, после чего скрылась с места аварии. В результате ДТП никто не пострадал.
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Елена Перлова