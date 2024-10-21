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Опубликовано видео с места крушения сбитого самолёта с россиянами в Судане

21 октября 2024, 21:51
Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

В сети появились кадры, предположительно, в места крушения грузового самолёта в Судане. На борту этого судна якобы могли находиться граждане России.
Видео опубликовало РИА Новости в своём Telegram-канале.


Ранее сообщалось, что в Судане сбили грузовой самолёт, в котором могли находиться россияне. Затем появилась информация о том, что на месте крушения были найдены документы, принадлежащие главному инженеру компании Airline Transport Incorporation FZC Виктору Гранову и авиаинженеру из Башкирии Антону Селиванцу.



По предварительным данным, они летели в Западный Кордофан чинить самолёт ОАЭ, который неудачно приземлился в регионе в начале октября.

В настоящее время сведения о том, действительно ли россияне находились на борту сбитого самолёта уточняются. Посольство России проводит совместную работу с суданскими властями по выяснению обстоятельств произошедшего.

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На борту сбитого в Судане самолета был российский инженер с коллегами
Mash: на борту сбитого в Судане самолета был российский инженер Виктор Гранов
21 октября 2024, 21:11

Фото: istock/Gudella

На борту сбитого в Судане самолета находился российский инженер и его коллеги. Эту информацию сообщил канал Mash вечером 21 октября.
Среди погибших оказался Виктор Гранов, главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC. По предварительным данным, вместе с ним на борту были еще несколько коллег.

Канал SHOT уточнил, что речь идет о грузовом самолете Ил-76, принадлежащем компании Airline Transport Incorporation FZC, которая базируется в ОАЭ. Самолет перевозил инженерную помощь из ОАЭ в Чад.

20 октября появилась информация о том, что в Судане сбили грузовой самолет, на борту которого предположительно были россияне. Посольство РФ сообщило, что российские дипломаты на связи с суданскими властями и выясняют все детали этого инцидента.

Мятежные Силы быстрого реагирования, захватившие западный регион Судана Дарфур, заявили в своих социальных сетях, что суданский грузовой самолет Ил-76, на борту которого, по их данным, были граждане России, сбили в провинции Северный Дарфур.

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В Судане сбили грузовой самолёт, на борту которого могли быть россияне
21 октября 2024, 20:29

Фото: iStock/porpeller

Посольство России в Судане совместно с властями страны выясняет обстоятельства крушения грузового самолёта, на борту которого могли находиться россияне. Об этом дипмиссия РФ сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что представители Сил быстрого реагирования сообщили о крушении грузового самолёта на западе Судана. Они утверждают, что судно было сбито. На его борту могли находиться граждане России.

Посольство РФ вместе с суданскими властями разбирается в произошедшем. При этом ситуация и поведение проверки осложнены тем, что самолёт упал в охваченном боевыми действиями Дарфуре.

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#посольство
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В Иванове арестовали женщину, залившую водой Вечный огонь
21 октября 2024, 19:57

Фото: istockphoto/Paha_L

В Иванове арестована местная жительница, потушившая Вечный огонь у мемориала «Памятник Героям фронта и тыла в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов». Суд назначил женщине психиатрическую экспертизу.
Инцидент произошёл 2 октября, передаёт «Лента.ру» со ссылкой на Следственное управление СК России по Ивановской области. Женщина залила пламя Вечного огня, расположенного на Шереметьевском проспекте. Нарушительницу задержали, суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении жительницы Иванова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (публичное осквернение символов воинской славы России). По уголовному делу назначены все необходимые экспертизы, в том числе психиатрическая.

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#вечный огонь
#ивановская область
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В Мытищах нетрезвая автоледи повредила десять автомобилей и скрылась с места ДТП
21 октября 2024, 19:54

Фото: iStock/artolympic

В подмосковных Мытищах автоледи в состоянии сильного алкогольного опьянения повредила десять автомобилей во дворе и скрылась с места ДТП. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Московской области в своём Telegram-канале.
Отмечается, что авария произошла в понедельник в одном из мытищинских дворов. Женщина 1991 года с внешними признаками сильного алкогольного опьянения, находясь за рулём своего автомобиля KIA, повредила десять припаркованных машин, после чего скрылась с места аварии. В результате ДТП никто не пострадал.

Правоохранителям удалось оперативно установить личность правонарушительницы, после чего её доставили в отдел полиции. В отношении задержанной составлены административные протоколы по статьям о невыполнении требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и невыполнении обязанностей в связи с ДТП.

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#дтп
#авария
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В Петербурге погиб водитель упавшей на железнодорожные пути фуры
21 октября 2024, 19:25

Фото: istockphoto/trendobjects

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге (КАД) тягач с полуприцепом сначала врезался в силовое ограждение в районе Московского шоссе, а затем рухнул на железнодорожные пути и загорелся. Водитель грузовика погиб.
О происшествии рассказали в пресс-службе регионального управления МВД РФ. Инцидент произошёл в Пушкинском районе на путепроводе над Витебским проспектом. Водитель фуры не справился с управлением и врезался в силовое ограждение. В результате удара его выбросило из кабины, а грузовик рухнул на железнодорожные пути внизу. От полученных травм мужчина скончался на месте, а машина загорелась.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Личность погибшего водителя устанавливается. Прокуратура Пушкинского района контролирует установление всех обстоятельств и подробностей случившегося.

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В Москве упал 25-метровый башенный кран
25-метровый башенный кран упал в Москве вместе с рабочим
21 октября 2024, 18:29

Фото: istock/Iulianna Est

В Москве упал башенный кран, при этом пострадал один человек. Инцидент на стройке случился 21 октября на севере столицы, возле дома № 6 на улице Ангарская.
По данным экстренных служб, кран рухнул вместе с рабочим. Телеграм-канал «112» сообщил, что в кабине крана находился машинист, который выжил, но серьезно пострадал. Сообщается, что у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, переломы позвоночника и ребер. Сейчас он находится в больнице.



По информации очевидцев, высота крана составляла 25 метров. Судя по опубликованным в соцсетях видео, кран рухнул на строящийся дом.

По факту случившегося началась проверка. По какой причине упала строительная техника и кто виноват будут выяснять правоохранительные органы.

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16-летний Адам Кадыров очередями из пулемёта нарисовал в небе сердечко — видео
16-летний Адам Кадыров очередями из пулемёта нарисовал в небе сердечко
21 октября 2024, 18:15

Ахмат, Хамзат и Адам Кадыровы (РИА Новости/Владиимир Астапкович)

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова и глава его Службы безопасности Адам Кадыров очередями из пулемёта начертил в небе цифру 13, заключённую в сердечко. Он стрелял трассирующими пулями.
Соответствующий видеоролик опубликовал телеграм-канал «Грозный Информ». На кадрах видно, как юный Кадыров палит в небо из ручного пулемёта трассерами, от которых остаются видимые светящиеся следы в воздухе. Пост сопровождается восхищённо-ироничной надписью о том, что сын главы республики продемонстрировал «уникальный подход к созданию символов в небе».

Что именно означают «пулемётные» символы, не уточняется. Не исключено, что цифры 1 и 3 могут обозначать порядковые номера букв А и С в латинском алфавите и символизируют инициалы дедушки Ахмата-Хаджи или самого Адама Кадырова.






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В Иваново женщина залила водой Вечный огонь
В Иваново задержали женщину, которая залила водой Вечный огонь
21 октября 2024, 18:07

Фото: istock/alekc79

В Иваново арестовали женщину, которая залила водой Вечный огонь в начале октября. Сейчас в инциденте разбираются следователи СКР по Ивановской области. Женщине вменили публичное осквернение символов воинской славы России — статья 354.1 УК.
По данным следствия, утром 2 октября местная жительница залила водой пламя Вечного огня на мемориале, посвященном героям Великой Отечественной войны. Все случилось на проспекте Шереметевском в Иваново.
«По делу назначили все необходимые экспертизы, включая психиатрическую. Проводятся следственные действия для сбора доказательств», — сообщили в региональном СК.

Обвиняемая сейчас под стражей. По части 3 статьи 354.1 УК ей грозит до трех миллионов рублей штрафа либо три года колонии.

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#ук
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#нацизм
#уголовное дело
#ивановская область
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В США женщина сожгла дом вместе с любовником и наблюдала за пожаром, сидя в кресле
В США женщина сожгла дом с любовником, который не пустил ее в туалет
21 октября 2024, 15:58

Фото: istock/Yevhen Smyk

В Далласе, штат Техас, произошёл пожар, в результате которого погиб мужчина и три собаки. Все случилось из-за того, что женщина, Мирса Лопес, не смогла зайти в туалет к своему знакомому, Гэри Фишеру, и спалила его дом. Об инциденте сообщает Fox News.
Лопес и Фишер были в романтических отношениях. В тот день она хотела зайти в туалет к любовнику, но тот отказался впускать даму. Разгневанная Лопес решила отомстить. Она подожгла пластиковый пакет и бросила между машиной и домом Фишера. Мужчина спал, когда начался пожар. А Лопес сидела в кресле на улице неподалеку и наблюдала, как горит ее любовник вместе с домом.

Пока пожарные прибыли на место, пламя успело перекинуться на соседние трейлеры. В итоге от огня пострадали не только четыре дома, но и четыре автомобиля. Лопес арестовали. Ей предъявили обвинения в поджоге, убийстве человека и собак.

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