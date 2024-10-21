Опубликовано видео с места крушения сбитого самолёта с россиянами в Судане

Фото: iStock/Sergey Tinyakov
В сети появились кадры, предположительно, в места крушения грузового самолёта в Судане. На борту этого судна якобы могли находиться граждане России.
Видео опубликовало РИА Новости в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Судане сбили грузовой самолёт, в котором могли находиться россияне. Затем появилась информация о том, что на месте крушения были найдены документы, принадлежащие главному инженеру компании Airline Transport Incorporation FZC Виктору Гранову и авиаинженеру из Башкирии Антону Селиванцу.
По предварительным данным, они летели в Западный Кордофан чинить самолёт ОАЭ, который неудачно приземлился в регионе в начале октября.
В настоящее время сведения о том, действительно ли россияне находились на борту сбитого самолёта уточняются. Посольство России проводит совместную работу с суданскими властями по выяснению обстоятельств произошедшего.
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Ранее сообщалось, что в Судане сбили грузовой самолёт, в котором могли находиться россияне. Затем появилась информация о том, что на месте крушения были найдены документы, принадлежащие главному инженеру компании Airline Transport Incorporation FZC Виктору Гранову и авиаинженеру из Башкирии Антону Селиванцу.
По предварительным данным, они летели в Западный Кордофан чинить самолёт ОАЭ, который неудачно приземлился в регионе в начале октября.
В настоящее время сведения о том, действительно ли россияне находились на борту сбитого самолёта уточняются. Посольство России проводит совместную работу с суданскими властями по выяснению обстоятельств произошедшего.
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Анастасия Чинкова