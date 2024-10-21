На месте крушения сбитого в Судане самолета нашли документы второго россиянина

Второй россиянин, который, возможно, был на борту сбитого суданскими повстанцами Ил-76, — это авиаинженер из Башкирии Антон Селиванц. Его паспорт нашли на месте крушения в Северном Дарфуре. Эту информацию опубликовал канал SHOT.