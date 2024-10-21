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На месте крушения сбитого в Судане самолета нашли документы второго россиянина

На месте крушения Ил-76 в Судане нашли документы второго российского инженера
21 октября 2024, 22:38
Фото: istock/andreart

Фото: istock/andreart

Второй россиянин, который, возможно, был на борту сбитого суданскими повстанцами Ил-76, — это авиаинженер из Башкирии Антон Селиванц. Его паспорт нашли на месте крушения в Северном Дарфуре. Эту информацию опубликовал канал SHOT.
На месте крушения нашли документы, принадлежащие 33-летнему Антону Селиванцу из башкирского города Туймазы. Он работает авиаинженером. Предположительно, Селиванец летел вместе с Грановым в Западный Кордофан, чтобы починить самолет ОАЭ, который не получил повреждения во время приземления в начале октября.

Ранее сообщалось, что на борту был также Виктор Гранов, главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC.



Напомним, что грузовой самолет упал в Северном Дарфуре. Посольство РФ в Судане сообщило, что на борту могли быть россияне. Местные повстанцы уже взяли на себя ответственность за крушение самолета. Позже выяснилось, что экипаж летел на помощь другому самолету ОАЭ, который ранее был поврежден при посадке.

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#рф
Опубликовано видео с места крушения сбитого самолёта с россиянами в Судане
21 октября 2024, 21:51

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

В сети появились кадры, предположительно, в места крушения грузового самолёта в Судане. На борту этого судна якобы могли находиться граждане России.
Видео опубликовало РИА Новости в своём Telegram-канале.


Ранее сообщалось, что в Судане сбили грузовой самолёт, в котором могли находиться россияне. Затем появилась информация о том, что на месте крушения были найдены документы, принадлежащие главному инженеру компании Airline Transport Incorporation FZC Виктору Гранову и авиаинженеру из Башкирии Антону Селиванцу.

По предварительным данным, они летели в Западный Кордофан чинить самолёт ОАЭ, который неудачно приземлился в регионе в начале октября.

В настоящее время сведения о том, действительно ли россияне находились на борту сбитого самолёта уточняются. Посольство России проводит совместную работу с суданскими властями по выяснению обстоятельств произошедшего.

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#крушение
#россияне
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На борту сбитого в Судане самолета был российский инженер с коллегами
Mash: на борту сбитого в Судане самолета был российский инженер Виктор Гранов
21 октября 2024, 21:11

Фото: istock/Gudella

На борту сбитого в Судане самолета находился российский инженер и его коллеги. Эту информацию сообщил канал Mash вечером 21 октября.
Среди погибших оказался Виктор Гранов, главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC. По предварительным данным, вместе с ним на борту были еще несколько коллег.

Канал SHOT уточнил, что речь идет о грузовом самолете Ил-76, принадлежащем компании Airline Transport Incorporation FZC, которая базируется в ОАЭ. Самолет перевозил инженерную помощь из ОАЭ в Чад.

20 октября появилась информация о том, что в Судане сбили грузовой самолет, на борту которого предположительно были россияне. Посольство РФ сообщило, что российские дипломаты на связи с суданскими властями и выясняют все детали этого инцидента.

Мятежные Силы быстрого реагирования, захватившие западный регион Судана Дарфур, заявили в своих социальных сетях, что суданский грузовой самолет Ил-76, на борту которого, по их данным, были граждане России, сбили в провинции Северный Дарфур.

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В Судане сбили грузовой самолёт, на борту которого могли быть россияне
21 октября 2024, 20:29

Фото: iStock/porpeller

Посольство России в Судане совместно с властями страны выясняет обстоятельства крушения грузового самолёта, на борту которого могли находиться россияне. Об этом дипмиссия РФ сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что представители Сил быстрого реагирования сообщили о крушении грузового самолёта на западе Судана. Они утверждают, что судно было сбито. На его борту могли находиться граждане России.

Посольство РФ вместе с суданскими властями разбирается в произошедшем. При этом ситуация и поведение проверки осложнены тем, что самолёт упал в охваченном боевыми действиями Дарфуре.

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#посольство
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В Иванове арестовали женщину, залившую водой Вечный огонь
21 октября 2024, 19:57

Фото: istockphoto/Paha_L

В Иванове арестована местная жительница, потушившая Вечный огонь у мемориала «Памятник Героям фронта и тыла в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов». Суд назначил женщине психиатрическую экспертизу.
Инцидент произошёл 2 октября, передаёт «Лента.ру» со ссылкой на Следственное управление СК России по Ивановской области. Женщина залила пламя Вечного огня, расположенного на Шереметьевском проспекте. Нарушительницу задержали, суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении жительницы Иванова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (публичное осквернение символов воинской славы России). По уголовному делу назначены все необходимые экспертизы, в том числе психиатрическая.

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#вечный огонь
#ивановская область
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В Мытищах нетрезвая автоледи повредила десять автомобилей и скрылась с места ДТП
21 октября 2024, 19:54

Фото: iStock/artolympic

В подмосковных Мытищах автоледи в состоянии сильного алкогольного опьянения повредила десять автомобилей во дворе и скрылась с места ДТП. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Московской области в своём Telegram-канале.
Отмечается, что авария произошла в понедельник в одном из мытищинских дворов. Женщина 1991 года с внешними признаками сильного алкогольного опьянения, находясь за рулём своего автомобиля KIA, повредила десять припаркованных машин, после чего скрылась с места аварии. В результате ДТП никто не пострадал.

Правоохранителям удалось оперативно установить личность правонарушительницы, после чего её доставили в отдел полиции. В отношении задержанной составлены административные протоколы по статьям о невыполнении требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и невыполнении обязанностей в связи с ДТП.

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#подмосковье
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#дтп
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В Петербурге погиб водитель упавшей на железнодорожные пути фуры
21 октября 2024, 19:25

Фото: istockphoto/trendobjects

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге (КАД) тягач с полуприцепом сначала врезался в силовое ограждение в районе Московского шоссе, а затем рухнул на железнодорожные пути и загорелся. Водитель грузовика погиб.
О происшествии рассказали в пресс-службе регионального управления МВД РФ. Инцидент произошёл в Пушкинском районе на путепроводе над Витебским проспектом. Водитель фуры не справился с управлением и врезался в силовое ограждение. В результате удара его выбросило из кабины, а грузовик рухнул на железнодорожные пути внизу. От полученных травм мужчина скончался на месте, а машина загорелась.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Личность погибшего водителя устанавливается. Прокуратура Пушкинского района контролирует установление всех обстоятельств и подробностей случившегося.

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В Москве упал 25-метровый башенный кран
25-метровый башенный кран упал в Москве вместе с рабочим
21 октября 2024, 18:29

Фото: istock/Iulianna Est

В Москве упал башенный кран, при этом пострадал один человек. Инцидент на стройке случился 21 октября на севере столицы, возле дома № 6 на улице Ангарская.
По данным экстренных служб, кран рухнул вместе с рабочим. Телеграм-канал «112» сообщил, что в кабине крана находился машинист, который выжил, но серьезно пострадал. Сообщается, что у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, переломы позвоночника и ребер. Сейчас он находится в больнице.



По информации очевидцев, высота крана составляла 25 метров. Судя по опубликованным в соцсетях видео, кран рухнул на строящийся дом.

По факту случившегося началась проверка. По какой причине упала строительная техника и кто виноват будут выяснять правоохранительные органы.

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16-летний Адам Кадыров очередями из пулемёта нарисовал в небе сердечко — видео
16-летний Адам Кадыров очередями из пулемёта нарисовал в небе сердечко
21 октября 2024, 18:15

Ахмат, Хамзат и Адам Кадыровы (РИА Новости/Владиимир Астапкович)

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова и глава его Службы безопасности Адам Кадыров очередями из пулемёта начертил в небе цифру 13, заключённую в сердечко. Он стрелял трассирующими пулями.
Соответствующий видеоролик опубликовал телеграм-канал «Грозный Информ». На кадрах видно, как юный Кадыров палит в небо из ручного пулемёта трассерами, от которых остаются видимые светящиеся следы в воздухе. Пост сопровождается восхищённо-ироничной надписью о том, что сын главы республики продемонстрировал «уникальный подход к созданию символов в небе».

Что именно означают «пулемётные» символы, не уточняется. Не исключено, что цифры 1 и 3 могут обозначать порядковые номера букв А и С в латинском алфавите и символизируют инициалы дедушки Ахмата-Хаджи или самого Адама Кадырова.






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В Иваново женщина залила водой Вечный огонь
В Иваново задержали женщину, которая залила водой Вечный огонь
21 октября 2024, 18:07

Фото: istock/alekc79

В Иваново арестовали женщину, которая залила водой Вечный огонь в начале октября. Сейчас в инциденте разбираются следователи СКР по Ивановской области. Женщине вменили публичное осквернение символов воинской славы России — статья 354.1 УК.
По данным следствия, утром 2 октября местная жительница залила водой пламя Вечного огня на мемориале, посвященном героям Великой Отечественной войны. Все случилось на проспекте Шереметевском в Иваново.
«По делу назначили все необходимые экспертизы, включая психиатрическую. Проводятся следственные действия для сбора доказательств», — сообщили в региональном СК.

Обвиняемая сейчас под стражей. По части 3 статьи 354.1 УК ей грозит до трех миллионов рублей штрафа либо три года колонии.

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