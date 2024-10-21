На месте крушения сбитого в Судане самолета нашли документы второго россиянина

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Второй россиянин, который, возможно, был на борту сбитого суданскими повстанцами Ил-76, — это авиаинженер из Башкирии Антон Селиванц. Его паспорт нашли на месте крушения в Северном Дарфуре. Эту информацию опубликовал канал SHOT.
На месте крушения нашли документы, принадлежащие 33-летнему Антону Селиванцу из башкирского города Туймазы. Он работает авиаинженером. Предположительно, Селиванец летел вместе с Грановым в Западный Кордофан, чтобы починить самолет ОАЭ, который не получил повреждения во время приземления в начале октября.
Ранее сообщалось, что на борту был также Виктор Гранов, главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC.
Напомним, что грузовой самолет упал в Северном Дарфуре. Посольство РФ в Судане сообщило, что на борту могли быть россияне. Местные повстанцы уже взяли на себя ответственность за крушение самолета. Позже выяснилось, что экипаж летел на помощь другому самолету ОАЭ, который ранее был поврежден при посадке.
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Ранее сообщалось, что на борту был также Виктор Гранов, главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC.
Напомним, что грузовой самолет упал в Северном Дарфуре. Посольство РФ в Судане сообщило, что на борту могли быть россияне. Местные повстанцы уже взяли на себя ответственность за крушение самолета. Позже выяснилось, что экипаж летел на помощь другому самолету ОАЭ, который ранее был поврежден при посадке.
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Лия Мурадьян