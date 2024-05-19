В здании районной управы в Москве произошел пожар

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В Москве загорелось здание управы района Соколиная Гора, передает ТАСС со ссылкой на информацию оперативных служб.
Отмечается, что пожар возник в здании 5А на Щербаковской улице, где также располагались бар и магазины. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.
Ранее неизвестные подожгли вышку сотовой связи во Фрунзенском районе Петербурга. Пожар был быстро потушен, рядом со зданием было обнаружено то, что можно было использовать для поджога. Сотрудники правоохранительных органов конфисковали пластиковую бутылку и пакет. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения имущественного ущерба.
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Александр Климов