В здании районной управы в Москве произошел пожар

В Словакии проверяют версию о том, что стрелявший в Фицо действовал не один

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что следователи рассматривают версию о том, что напавшему на премьер-министра Роберта Фицо мог кто-то помогать, сообщает РИА Новости.



Следствие также рассматривает возможность, что кто-то мог подстрекать нападавшего к совершению преступления.



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Он отметил на пресс-конференции, что через два часа после происшествия была удалена история нападавшего в социальных сетях, и это действие не производилось ни им, ни его супругой.Следствие также рассматривает возможность, что кто-то мог подстрекать нападавшего к совершению преступления.Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо после покушенияВице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо после покушенияГлава МВД Словакии рассказал о мотивах стрелявшего в премьера Фицо Артем Кузьмин Следите за нашими новостями

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