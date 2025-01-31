МЧС: В Москве горит здание бывшего завода имени Чернышева

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На территории бывшего машиностроительного завода имени Чернышева в Москве произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.
Во время пожара произошло частичное обрушение крыши здания. Огонь начался на одном из предприятий, расположенных на территории бывшего завода, но быстро распространился на соседний хостел.
По данным МЧС России, из здания хостела было эвакуировано около 50 человек. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.
Спасательные и пожарные службы продолжают работу на месте происшествия, чтобы полностью ликвидировать возгорание и предотвратить дальнейшее распространение огня.
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По данным МЧС России, из здания хостела было эвакуировано около 50 человек. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.
Спасательные и пожарные службы продолжают работу на месте происшествия, чтобы полностью ликвидировать возгорание и предотвратить дальнейшее распространение огня.
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Мария Моисеева