​«Смертельный тройничок»: Порнозвезда ​погибла во время съемок секс-клипа с двумя мужчинами

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23-летняя бразильская OnlyFans порнозвезда Анна Беатрис Перейра Алвес, известная под псевдонимом Анна Полли, вывалилась из балкона отеля во время съемок. Упала насмерть. Существует версия преднамеренного убийства, пишет DailyMail.
Отель располагался в муниципалитете Нова-Игуасу, штат Рио-де-Жанейро. Инцидент произошел во время съемок нового ролика, в которых также участвовали двое мужчин. Когда тело девушки с было обнаружено под балконом гостиницы, то оказалось уже слишком поздно — как врачи не старались, а спасти девушку не сумели.
На данный момент еще никого не арестовали. Но дело считают запутанным: партнеры Алвес для секс-клипа дали противоречивые показания о случившемся. Полиция рассматривает как версию несчастного случая, так и намеренное убийство.
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Считается, что во время съемок «актеры» могли принять наркотики, ситуация эскалировалась и Алвес стала жертвой изнасилования — не за деньги, не для видео, а из-за жестокости одного из партнеров.
Следователи изучают записи с камер наблюдения отеля, а также изъяли мобильный телефон погибшей в качестве возможной улики.
Бойфренд Анны подтвердил, что она упала с большой высоты и получила серьезные травмы, после которых невозможно выжить.
«Если это был не несчастный случай, а убийство, я клянусь — виновник заплатит. Следствие обязано вычислить преступника», — ответил парень на вопрос о своих мыслях по смерти любимой.Читайте также:
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Мария Моисеева