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​«Смертельный тройничок»: Порнозвезда ​погибла во время съемок секс-клипа с двумя мужчинами

DailyMail: OnlyFans-порнозвезда насмерть упала с балкона в Бразилии, ее могли убить
Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

23-летняя бразильская OnlyFans порнозвезда Анна Беатрис Перейра Алвес, известная под псевдонимом Анна Полли, вывалилась из балкона отеля во время съемок. Упала насмерть. Существует версия преднамеренного убийства, пишет DailyMail.


Отель располагался в муниципалитете Нова-Игуасу, штат Рио-де-Жанейро. Инцидент произошел во время съемок нового ролика, в которых также участвовали двое мужчин. Когда тело девушки с было обнаружено под балконом гостиницы, то оказалось уже слишком поздно — как врачи не старались, а спасти девушку не сумели.

На данный момент еще никого не арестовали. Но дело считают запутанным: партнеры Алвес для секс-клипа дали противоречивые показания о случившемся. Полиция рассматривает как версию несчастного случая, так и намеренное убийство.

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Считается, что во время съемок «актеры» могли принять наркотики, ситуация эскалировалась и Алвес стала жертвой изнасилования — не за деньги, не для видео, а из-за жестокости одного из партнеров.

Следователи изучают записи с камер наблюдения отеля, а также изъяли мобильный телефон погибшей в качестве возможной улики.

Бойфренд Анны подтвердил, что она упала с большой высоты и получила серьезные травмы, после которых невозможно выжить.

«Если это был не несчастный случай, а убийство, я клянусь — виновник заплатит. Следствие обязано вычислить преступника», — ответил парень на вопрос о своих мыслях по смерти любимой.
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«Это ее сломало»: молодая учительница ​погибла от стресса после унизительного ареста с раздеванием
DailyMail: Британская учительница умерла после травмирующего задержания с раздеванием
31 января 2025, 01:47

Фото: iStock/sakhorn38

Учительница Джорджа Уотт скончалась вскоре после «глубоко травмирующего» задержания полицией. Служители порядка раздели девушку и оставили ее в камере голой, заставив отбывать в таком виде «наказание» до того, как выпустили на свободу. Об этом пишет Daily Mail 30 января 2025 года.
Изначально 27-летняя Уотт была арестована по подозрению в нападении на сотрудника экстренной службы — девушка немного перебрала с буйным и «свободным» поведением, выпивая в выходной вечер.

Мать Джорджи рассказала, что инцидент с арестом стал для дочери настоящим ударом. Уотт боялась, что факт задержания разрушит ее мечту стать учителем, ради которой она училась шесть лет.

После ареста с издевательством психическое состояние девушки резко ухудшилось. Она начала посещать сомнительные места и «самолечиться» сильнодействующими препаратами. Близкие считают, что она пыталась стереть негативный опыт голого «заключения».

Фото: iStock/Darwin Brandis

Уотт также страдала эмоционально неустойчивым расстройством личности. Следствие считает, что это могло усилить впечатления от случившегося.

Девушка была найдена мертвой 1 сентября в квартире одного из своих друзей, который часто позволял ей заночевать после особо буйных ночей. Причиной смерти стала интоксикация сильнодействующими лекарствами, включая метадон.

Семья и близкие Джорджи уверены, что виной бесконечному стрессу, нервам и эмоциональным срывам стало полицейское задержание, а также то, как к ней относились в камере. До травмирующего опыта Уотт всегда создавала впечатление «негромкой, разумной и доброй» девушки.

На полицию уже подана жалоба, которая сейчас находится на рассмотрении.

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Взрывоопасный пожар в Ленобласти удалось ликвидировать
Ангар в Петербурге охватило пламенем более чем на 400 кв.м., пожар потушили
31 января 2025, 01:08

Фото: официальная ВК-страница Комитета правопорядка и безопасности ЛО

В ночь с 30 на 31 января в Выборгском районе Санкт-Петербурга вспыхнул крупный пожар. Загорелся ангар на 55-м километре трассы «Скандинавия».
По данным Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, внутри могли находиться газовые баллоны и горюче-смазочные материалы, что осложнило работу пожарных.

Сообщается, что огонь охватил более 400 квадратных метров, а на месте работали подразделения Леноблпожспас и пожарно-спасательный отряд Курортного района. Жилых домов поблизости нет, и информация о пострадавших пока не поступала.

Позже в ведомстве сообщили, что открытое горение удалось ликвидировать в 0:48 (31 января). Спасатели продолжают проливку и разбор завалов, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Ранее «Радио 1» передавало, что Toyota Celica попала в аварию на дороге Кашира — Серебряные пруды: машина съехала в кювет и перевернулась на крышу. В ДТП пострадали водитель и пассажирка, им на помощь пришли подмосковные спасатели.

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#спасатели
#пожар
#возгорание
#информация
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Аферисты стали инсценировать похищения детей ради выкупа
30 января 2025, 23:08

Фото: iStock / Dmitry Nogaev

Мошенники начали инсценировать похищение детей, чтобы потребовать выкуп у их родителей. Об этом пишут «Известия».
Преступники разными способами вынуждают несовершеннолетних покинуть дом, выключить мобильный телефон и избавиться от соцсетей. Часто злоумышленники представляются сотрудниками ФСБ и угрожают арестом за якобы антигосударственную деятельность.

Пока ребёнок скрывается, мошенники воздействуют на родителей, требуя выкуп. Предварительно они собирают информацию о семье жертвы, изучают, род занятий родителей и адаптируют сценарий под обстоятельства.
«Так, в полицию Красногорска обратились местные жители - 50-летний работник Пенсионного фонда и его 38-летняя жена, врач-эндокринолог. С ними связались неизвестные и сообщили о похищении 17-летней дочери. Преступники требовали полмиллиона рублей, угрожая расправой и насилием в отношении подростка. Спецподразделения быстро сумели найти девочку. Она находилась в ресторане быстрого питания на Бирюлёвской улице в Москве», – пишет издание.
Как выяснилось, похищение было инсценировано неустановленной группой лиц. Родителям рассказали легенду о похищении, а подростку представились сотрудниками спецслужб.

Возбуждено уголовное дело по статьям о вымогательстве и похищении несовершеннолетнего.

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#московская область
#красногорск
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Подмосковные спасатели помогли провалившейся под лёд беременной лосихе
30 января 2025, 19:17

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса вызволили провалившуюся под лёд лосиху. Инцидент произошел в районе деревни Бельское Талдомского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
Животное переходило замёрзший полноводный ручей, лёд не выдержал, и лосиха оказалась в ледяной воде без надежды выбраться.
«Местные жители заметили бедолагу и вызвали спасателей. Прибыв по указанным координатам, работники дежурной смены 215-й пожарно-спасательной части накинули трос на шею животного и вместе с неравнодушными людьми вытянули на берег. Как выяснилось, в результате спасли не одну, а две жизни – лосиха оказалась беременной», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Участники спасательной операции укрыли будущую маму термоодеялом и стали массировать замёрзшее животное, чтобы восстановить кровообращение.

Когда они убедились, что лосиха пришла в себя и может самостоятельно передвигаться, её отпустили в естественную среду обитания.

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#спасатели
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На дороге в округе Кашира перевернулась машина, пострадали два человека
30 января 2025, 17:56

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Автомобиль Toyota Celica попала в аварию на дороге Кашира — Серебряные пруды: машина съехала в кювет и перевернулась на крышу. В ДТП пострадали водитель и пассажирка, им на помощь пришли подмосковные спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В среду, 29 декабря, около часа ночи в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступил звонок от очевидцев аварии. Спасатели оперативно прибыли на место и сразу отключили аккумулятор перевернувшейся машины, чтобы исключить возгорание. Затем они оказали психологическую и первую медицинскую помощь 27-летнему водителю и его пассажирке, получившим травмы разной степени тяжести», — говорится в сообщении.
После оказания первой помощи спасатели передали пострадавших бригаде медиков для дальнейшей госпитализации.

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#мособлпожспас
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В Москве задержали мужчину, угрожавшего прохожим пистолетом
30 января 2025, 16:38

Фото: iStock/Chalabala

В ВАО Москвы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии задержали мужчину, который угрожал продавцам и прохожим пистолетом. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что сигнал тревоги поступил из магазина на улице Борисовская. Сотрудник рассказал правоохранителям, что некий мужчина сначала попытался украсть из магазина алкоголь, а когда его заметили, он достал пистолет и начал им угрожать продавцам, после чего убежал.

Силовики оперативно обнаружили вооруженного беглеца. Он находился на проезжей части, держал оружие в руке и конфликтовал с водителем автомобиля.

«Росгвардейцы обезоружили и задержали дебошира. Им оказался ранее судимый 52-летний приезжий. Внятно пояснить мотивы своего поступка он не смог, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения», — отметили в ведомстве.

Задержанного доставили в полицейский участок, а оружие изъяли и отправили на экспертизу.

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В Подмосковье подростки избили прохожего молотком и сняли это на видео
30 января 2025, 16:29

Фото: istockphoto.com/Cynthia Lempitsky

Трое подростков 2009 года рождения из Раменского напали с молотком на прохожего и записали нападение на видео для публикации в интернете, виновных удалось вычислить и задержать, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, у одного из домов на улице Гурьева в Раменском двое подросток несколько раз ударили молотком местного жителя — мужчину 1982 года рождения, а третий мальчик снимал это на камеру мобильного телефона», — говорится в сообщении.
Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что в Воскресенске 12-летняя школьница умерла после того, как выкурила подряд четыре электронных сигареты.

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На пожаре в Ленинском округе спасли женщину и её кошку
30 января 2025, 15:59

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пожар произошёл в двухэтажном частном доме в посёлке Битца Ленинского округа, оттуда эвакуировали женщину и её кошку, сообщает пресс-службу Мособлпожспаса.
«О пожаре в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит чердак площадью 150 квадратных метров. На первом этаже здания пожарные обнаружили взволнованную хозяйку, которая пыталась найти свою спрятавшуюся кошку. Огнеборцы вывели женщину в безопасное место, а также нашли и вынесли ей её испуганную кошку», — говорится в сообщении.
Пожарные оперативно потушили возгорание на чердаке и сумели предотвратить распространение огня с чердака на другие помещения и соседние здания. В тушении приняли участие более 30 человек, было задействовано семь единиц техники.

В ходе пожара никто не пострадал.

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Почему жили в США и что сказали сыну перед смертью: история фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова, погибших в авиакатастрофе
30 января 2025, 15:20

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Утром 30 января (по мск) лайнер компании American Airlines, заходя на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, столкнулся в воздухе с военным вертолетом и упал в реку Потомак. В результате удара самолет раскололся на две части, и его обломки уже находятся на значительной глубине. На борту находились 64 человека, а в вертолете — еще трое. По данным американских властей, информации о выживших пока нет, и на месте происшествия продолжаются поисковые работы. Известно, что на борту находились российские фигуристы. Подробности – в материале «Радио 1».

Биография Евгении Шишковой и Вадима Наумова


Среди пассажиров лайнера были бывшие российские фигуристы и нынешние тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Будущий спортсмен родился 7 апреля 1969 года в Ленинграде и на момент трагедии ему было 55 лет.

Евгения Шишкова, которой было 52 года, начала свою карьеру в фигурном катании в 1980 году в той же спортивной школе, что и Наумов. Сначала она выступала в одиночном катании, но через три года сформировала пару с будущим супругом. Их тренером была Людмила Великова, а хореографами — Наталья Печерская и Александр Степин.

Евгения Шишкова и Вадим Наумов (Фото: соцсети)

Как познакомились Евгения Шишкова и Вадим Наумов


Адим Наумов и Евгения Шишкова дружили с самого детства. Оба родились в Ленинграде и начали заниматься фигурным катанием еще в младших классах: он в десять лет, она — в восемь. Сначала они выступали как одиночники, но в 1983 году объединились в пару. Через девять лет спортсмены дебютировали на Олимпийских играх, заняв пятое место, а на зимних Играх 1994 года они стали четвертыми. В том же году им удалось завоевать золотую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию.


Шишкова и Наумов поженились 7 августа 1995 года в Санкт-Петербурге, а их сын Максим родился 1 августа 2001 года. Максим также стал фигуристом и сейчас выступает в одиночном катании.

Как Евгения Шишкова и Вадим Наумов начали заниматься фигурным катанием


Фигурным катанием Наумов начал заниматься в 1979 году в СДЮШОР дворца спорта «Юбилейный», его первым тренером была Элла Бейлина.

Наиболее значимые достижения пары Шишкова — Наумов включают первое место на Чемпионате СССР в Минске в 1991 году, золотую медаль на Чемпионате мира в 1994 году в Макухари и серебро на Чемпионате мира в Бирмингеме в 1995 году. С 1991 по 1995 годы они регулярно занимали призовые места на Чемпионатах Европы, а в 1996 году стали чемпионами России в Самаре.

Почему фигуристы жили в США


В 1998 году Наумов и Шишкова переехали в США, где начали свою тренерскую карьеру в Симсбери, штат Коннектикут. Они работали с американской фигурной парой Кэтрин Оршер и Гарретом Лукасом, которые стали чемпионами США в 2005 году.

Наумов отмечал: «Если бы мы остались в России, то, вероятно, занимались бы исключительно спортивными парами. В Америке нам пришлось научиться работать с одиночниками. Здесь нет возможности выбирать, нужно работать со всеми, кто желает кататься и может оплатить занятия. В России существует централизованная система подготовки, тогда как в США все устроено иначе. В стране есть только один специализированный центр в Колорадо-Спрингс, который поддерживается федерацией и Олимпийским комитетом США. Остальные катки являются частными, и их владельцы устанавливают свои правила».

Евгения Шишкова и Вадим Наумов с сыном (Фото: соцсети)

Сын Евгении Шишковой и Вадима Наумова


За несколько дней до трагедии в Уичите завершился чемпионат США по фигурному катанию. 23-летний Максим Наумов занял четвертое место.

«Мы тобой гордимся», — поддержали сына известные фигуристы.

После выступления юный спортсмен покинул Уичиту вместе с другими фигуристами, в то время как его родители остались на день дольше — их ученики еще продолжали участие в турнире.

Что известно о гибели Евгении Шишковой и Вадима Наумова


Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в разговоре с «РБК Спорт» выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей с фигуристами.

«Горе и боль по ушедшим чемпионам, и еще большая боль от покинувших нас хороших добрых людей. Я не только был с ними знаком, я их еще тренировал. По крайней мере, был на одном льду», — сказал Мишин.
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