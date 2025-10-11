На Украине мужчина подорвал гранатой своих оппонентов
В городе Лозовая, Харьковской области из‑за взрыва гранаты один человек получил ранения, ещё один скончался. Об этом сообщила спикер областной прокуратуры Валерия Чирина украинским СМИ.
В материале говорится, что вечером 10 октября между тремя мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры 48‑летний участник достал боевую гранату, привёл её в действие и бросил в сторону оппонентов.
По информации обозревателей, подозреваемого задержали.
В тот же день в подконтрольном Киеву Запорожье произошёл похожий инцидент: во время ссоры мужчина вложил гранату в руки женщине. В результате взрыва она погибла.
По данным МВД, на февраль 2024 года у населения Украины находилось от 2 до 5 млн неучтённых единиц оружия, а с февраля 2022 года зафиксировали утерю почти полмиллиона единиц. Глава министерства Игорь Клименко отмечал рост преступлений, в том числе связанных с оружием.
