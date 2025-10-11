На Украине мужчина подорвал гранатой своих оппонентов

11 октября 2025, 17:15

Мужчина подорвал своих оппонентов с помощью гранаты в Харьковской области

Фото: istockphoto/ovbelov

В городе Лозовая, Харьковской области из‑за взрыва гранаты один человек получил ранения, ещё один скончался. Об этом сообщила спикер областной прокуратуры Валерия Чирина украинским СМИ.