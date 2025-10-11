Спасатели вытащили мужчину, застрявшего на машине в бурной реке в Сочи

11 октября 2025, 12:52

В Сочи машину с водителем едва не унесло течением реки Цанык

Фото: Istock / lilly3

В Сочи автомобиль едва не унесло сильным течением после попытки пересечь реку Цанык вброд. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».