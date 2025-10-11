Спасатели вытащили мужчину, застрявшего на машине в бурной реке в Сочи
В Сочи машину с водителем едва не унесло течением реки Цанык
В Сочи автомобиль едва не унесло сильным течением после попытки пересечь реку Цанык вброд. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
Инцидент произошёл вечером в Хостинском районе. Мужчина за рулём не учёл, что после проливных дождей уровень воды резко поднялся, и его машину начало сносить потоком.
Водитель успел выбраться из автомобиля, но течение отрезало его от берега. На помощь прибыли спасатели, которые с помощью альпинистского снаряжения добрались до мужчины и безопасно доставили его на сушу. Пострадавшего передали родственникам, ожидавшим его на берегу.
Читайте также: