МЧС: В подмосковных Химках горит банный комплекс

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В подмосковном городском округе Химки горит банный комплекс на Железнодорожной улице. Площадь возгорания составила около сотни квадратных метров.
О происшествии сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ в своём официальном телеграм-канале. На месте продолжают работать 28 сотрудников пожарно-спасательной службы и семь единиц специальной техники. Информации о пострадавших пока не поступало. Так же как и о причинах, вызвавших пожар — их позже установят технические специалисты.
На момент выхода материала в свет стало известно, что пожар удалось полностью локализовать. Пострадавших от огня и дыма нет. На место уже прибыли эксперты и правоохранители для установления причин, вызвавших чрезвычайное происшествие.
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Александр Бойцов