На пожаре в Шаховской спасли двух мужчин

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Двух мужчин, надышавшихся дымом на пожаре в пятиэтажном доме в Шаховской, спасли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«О пожаре в квартире в пятиэтажке сообщили в единую службу экстренных вызовов «Система-112» очевидцы. Когда пожарные прибыли на место, они обнаружили, что в трёхкомнатной квартире открытым огнём горит комната на площади 5 квадратных метров. На задымлённой лестничной клетке пожарные обнаружили мужчину. Он рассказал, что сумел самостоятельно выбраться из горящей квартиры, но внутри всё ещё находится хозяин дома», — говорится в сообщении.В горящей квартире, заполненной дымом, они нашли второго мужчину с признаками отравления угарным газом. На обоих мужчин надели спасательные устройства, вывели на свежий воздух и передали медикам. 49-летнего хозяина квартиры увезли в больницу, второму мужчине госпитализация не потребовалась.
Пожар удалось оперативно потушить, так что огонь не распространился на соседние квартиры.
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