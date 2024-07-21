МЧС: в Рязани потушено возгорание прессованной макулатуры

Фото: istockphoto/DmyTo
Горение прессованной макулатуры ликвидировали пожарные в Рязани. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Уточняется, что возгорание произошло на улице Связи. Данных о пострадавших не сообщается.
Предварительно известно, что бумага горела на площади, примерно, в одну тысячу квадратов. По сообщению корреспондента РИА Новости, дымовой столб от возгорания видели в Рязанском областном районе по соседству с городом.
Сейчас на месте возгорания происходит дознание, чтобы выяснить причины возникновения пожара.
Читайте также:
В Омске во время пожара после аварии на газопроводе погиб человек
В здании ТЦ «Галерея» в центре Петербурга начался пожар
В подмосковном Талдоме произошел пожар на предприятии по производству моторных масел
«Пожар в Соколовке локализован. Проводится тушение отдельных очагов, проливка и разборка места пожара», — сказано в сообщении спасателей.
Сейчас на месте возгорания происходит дознание, чтобы выяснить причины возникновения пожара.
Читайте также:
В Омске во время пожара после аварии на газопроводе погиб человек
В здании ТЦ «Галерея» в центре Петербурга начался пожар
В подмосковном Талдоме произошел пожар на предприятии по производству моторных масел
Никита Кротов