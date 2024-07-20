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В Омске во время пожара после аварии на газопроводе погиб человек

20 июля 2024, 18:40
Фото: istockphoto/Distortion Media

Фото: istockphoto/Distortion Media

В Омске ликвидирован пожар, в результате которого сгорели шесть домов в частном секторе. Один человек погиб.


Огонь вспыхнул во время устранения неполадок на газопроводе сотрудниками газовой службы, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Омской области. Огонь распространился на территории в тысячу квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, полиция, прокуратура и следователи. В ходе тушения огня было найдено тело одного погибшего.

Огонь вскоре удалось ликвидировать. Следственный комитет начал проверку в связи с пожаром. Кроме того, региональной прокуратурой также инициирована проверка обстоятельств возникновения возгорания. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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В здании ТЦ «Галерея» в центре Петербурга начался пожар
20 июля 2024, 17:06

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В знаменитом торговом центре «Галерея», что на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, начался пожар. Очевидцы впервые заметили задымление на фудкорте на пятом этаже в четвёртом часу дня.
Покупателей и сотрудников торгового комплекса по громкой связи попросили покинуть здание, сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». На место прибыли пожарные, которые сразу приступили к обследованию здания, чтобы выяснить местонахождение очага возгорания. К тому времени дым был заметен уже и над крышей торгового центра. Были привлечены 19 человек личного состава пожарно-спасательной службы и четыре машины специальной техники.

Источник огня и дыма был обнаружен в кафе на пятом этаже. Горение происходило в вентиляционной вытяжке. Оно было ликвидировано в течение нескольких минут. От дыма и огня никто не пострадал. На время инцидента в районе «Галереи» было временно перекрыто движение по Лиговскому проспекту.

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Мэр Краснодара Наумов приехал на митинг жителей из-за отсутствия света
20 июля 2024, 15:30

Фото: istockphoto/kornyeyeva

В микрорайоне Россинского в Краснодаре в восьми домах уже на протяжении месяца происходят массовые отключения электричества. Возмущённые жители решили привлечь к проблеме внимание местных властей и перекрыли проезжую часть улицы Краеведа Соловьёва.
Жители двух домов по этой улице и улице Крузенштерна остались к тому же и без воды из-за аварии на электросетях. К митингующим гражданам приехал мэр Краснодара Евгений Наумов. Он сообщил в своём телеграм-канале, что жителям указанных домов будет организован подвоз воды, соответствующее распоряжение уже отдано. Сообщалось, что в жилых комплексах «Атлант», «Дружный» и «Краски» электричества нет уже почти сутки.

По словам местных жителей, свет отключали сначала по одному разу в неделю, потом по три. Теперь в домах, некоторые из которых на 540 квартир, света нет по 12-15 часов в сутки. При этом в городе 39 градусов. Жители говорят, что о плановых работах УК их не предупреждала. Краснодарэнерго на звонки не отвечает, аварийная служба не выезжает. Глава городской администрации пообещал взять ситуацию с восстановлением в домах нормального электроснабжения под свой личный контроль.

Стоит отметить, что проблемы с электроснабжением этим летом происходят не только в Краснодаре, но и в Ейске, и ряде других городов на юге России из-за дефицита мощности в энергосистеме и перегрузки сети из-за высокого потребления.

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#жители
#свет
#мэр
#электричество
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Завернули в пакет и выбросили в реку: как красавицу с Урала обвинили в обмане и нашли изуродованной
В реке Урал нашли тело женщины в мусорном мешке: что известно
20 июля 2024, 15:25

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко

Жители Челябинской области обнаружили жуткую находку. На берегу реки Урал лежал черный мешок, в котором находилось что-то крупное, похожее на человеческий силуэт. Бдительные граждане вызвали полицию и оказалось не зря. В пакет была замотана женщина со связанными руками и ногами. О том, кем оказалась убитая и за что с ней расправились расскажет редакция «Радио 1».

Мешок с телом нашли возле реки на Урале


Мешок с телом молодой девушки был обнаружен на берегу реки Урал в Магнитогорске 18 июля. Очевидцы сразу сообщили о находке в полицию. Прибывшие на место правоохранители установили, что перед смертью девушка была жестоко избита. Руки и ноги жертвы были связаны, а на голове был еще один черный пакет.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются причастные к убийству лица.

Кем оказалась убитая на Урале девушка


Найденной в реке оказалась 31-летняя Александра из Магнитогорска. В изуродованном лице было трудно узнать миловидную блондинку с серыми глазами. Знакомые убитой все как один отмечают ее красоту и чувство юмора.

«Саша была очень красивая, интересная, умная девушка. Я даже сейчас могу вспомнить ее улыбку, хотя не виделись очень давно. Она добрая, веселая, с хорошим чувством юмора. После выпуска мы с ней не общались. Жаль, что все так обернулось, – рассказала журналистам однокурсница убитой.

Известно, что у девушки остался 8-летний ребенок.

За что ее убили


Журналистам издания «Комсомольская правда» удалось выяснить, что в биографии женщины было не все гладко и ее прежде обвиняли в мошенничестве. Александра сначала работала в туристической компании, но получив клиентскую базу, стала искать путевки клиентам самостоятельно. Дважды девушка обманула одну и ту же женщину, которая была вынуждена написать об этом заявление в полицию.

Дело в отношении убитой не успело получить продолжение. Сначала Александра не являлась в суд из-за болезни, а потом вовсе пропала. Последний раз девушку видели в мае. По информации портала 74.RU, Александра часто брала в долг большие суммы и не отдавала их.

Одна из женщин, у которой девушка занимала деньги, рассказала, что обращалась к ее родителям.

«Мы больше бороться за нее не будем. Столько раз ее долги закрывали», —ответили собеседнице издания родители убитой.

После того, как матери девушки сообщили, что тело ее дочери нашли в реке, она лаконично ответила: «Понятно, видимо, много денег назанимала». В настоящее время следователям предстоит выяснить, могла ли месть за махинации или большие долги стать причиной убийства Александры.

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В Москве из запертой квартиры спасли двоих голодных маленьких детей
20 июля 2024, 14:24

Фото: istockphoto/MarekUsz

В Москве из запертой квартиры спасли двоих маленьких детей. Они стояли на подоконнике и кричали в окно, что очень хотят есть.
Двоих детей, девочку и мальчика, прохожие заметили в окне квартиры на Святоозёрской улице, сообщает телеграм-канал SHOT. На вид им пять лет и три года соответственно. На вопрос, где их мама, они ответили, что она ушла из дома рано утром, а они с тех пор сильно проголодались.

Спасатели вскрыли квартиру и проникли внутрь. Никого из взрослых дома не оказалось. Первым делом детей накормили. Правоохранителям предстоит выяснить, кто является родителями малышей, которые оставили их одних дома, к тому же голодными. По факту происшедшего проводится проверка.

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#спасатели
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#мама
#москва
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Российские туристы отравились неизвестным газом в турецком пятизвёздочном отеле
20 июля 2024, 12:51

Фото: istockphoto/Sergii Kolesnikov

Российские туристы угодили в больницу во время отдыха в Турции. В пятизвёздочном отеле они отравились неизвестным газом.
По словам одного из отдыхающих, он и члены его семьи внезапно почувствовали себя плохо во время пребывания в отеле Sealight Resort в городе Кушадасы, передаёт телеграм-канал «Осторожно, новости». Сразу после пробуждения у взрослых заболела голова, их затошнило, а несовершеннолетний ребёнок даже потерял сознание. Когда у него начались судороги, родители обратились к медикам.

Всю семью госпитализировали, в больнице обитатели номера узнали, что они оказались не единственными пострадавшими. Как установили врачи, у всех пациентов, среди которых были и сотрудники отеля, налицо были симптомы отравления газом. Причём никто из них не заметил никакого странного запаха.

Всем пострадавшим были поставлены капельницы. Когда состояние их улучшилось, всех выписали. Когда они вернулись в отель, там уже была полиция. Некоторые постояльцы предпочли переселиться в другую гостиницу, другие сменили номера. Администрация Sealight Resort компенсировала туристам издержки и моральный ущерб. Сейчас россияне переживают о возможных последствиях отравления.

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#полиция
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#отель
#администрация
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#газ
#отравление
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Полиция задержала Эдварда Билла в центре Москвы
112: Эдвард Билл задержан за езду на самокате в форме полиции
20 июля 2024, 12:26

Фото: IStock/BrianAJackson

Сотрудники полиции задержали блогера Эдварда Билла в центре Москвы, об этом сообщает Телеграм-канал 112.
Уточняется, что блогер катался на электросамокате в центре Москвы по Одинцово, вырядившись сотрудником ГИБДД.

Правоохранительные органы задержали его на Неглинной улице, с Биллом был его друг. Теперь молодым людям грозит до 15 суток административного ареста.

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#гибдд
#одинцово
#мигранты
#блогер
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На Украине задержали 30 чиновников за хищение средств ВСУ
МВД Украины: проведены 70 обысков по делам о хищении средств
20 июля 2024, 12:05

Фото: IStock/Atstock Productions

МВД Украины сообщило о масштабной операции, в рамках которой по всей стране задержали 30 чиновников по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на нужды ВСУ, сообщает РБК
Силовики провели по более чем 70 обысков. В мероприятиях участвовало сразу несколько силовых ведомств, в том числе и Служба безопасности Украины (СБУ).

Задержанным вменяют различные статьи, от хищения бюджетных средств, до присвоения и растраты. Напомним, что взятотничество на Украине стало серьезной проблемой с начала предоставления этой стране многомиллиардной помощи от США.

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#сбу
#служба
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Москвичку задержали из-за татуировок с нацистской символикой
20 июля 2024, 11:40

Фото: istockphoto/microgen

Жительницу Москвы задержали за публичную демонстрацию провокационных татуировок. Открытая одежда не скрывала нацистскую символику и герб Украины.
На 56-летнюю Светлану пожаловались пассажиры электрички, которые ехали с ней в одном вагоне, передаёт телеграм-канал SHOT. На лопатке женщины красовалась бабочка с нацистскими символами на крыльях, на плече — герб Украины, а на предплечье — флаг. При этом москвичка была в открытой одежде.

Теперь она стала фигуранткой уголовного дела по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Задержанная сообщила, что тату она набивала в салонах в Москве и Белгороде. Выяснилось, что ранее её уже привлекали к административной ответственности за демонстрирование символики «Азова»* в общественном транспорте.

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#электрички
#флаг
#пассажиры
#женщины
#москва
#уголовное дело
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Облили краской и установили фаллос: могилу экс-главы «Вагнера» Пригожина осквернили вандалы
Могилу Евгения Пригожина осквернили секс-игрушкой
20 июля 2024, 11:38

Фото: iStock/ojos de hojalata

Неизвестные вандалы осквернили памятник на могиле российского бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов.
Также появилось видео, на котором запечатлено, как памятник облит краской белого цвета. На этом вандалы не остановились и поместили в руку экспозиции секс-игрушку.

Правоохранители не давали официальных комментариев по этому поводу.

Напомним, предприниматель погиб в результате авиакатастрофы 23 августа 2023 года.

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#памятник
#предприниматель
#вагнер
#чвк
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