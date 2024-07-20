В Омске во время пожара после аварии на газопроводе погиб человек

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В Омске ликвидирован пожар, в результате которого сгорели шесть домов в частном секторе. Один человек погиб.
Огонь вспыхнул во время устранения неполадок на газопроводе сотрудниками газовой службы, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Омской области. Огонь распространился на территории в тысячу квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, полиция, прокуратура и следователи. В ходе тушения огня было найдено тело одного погибшего.
Огонь вскоре удалось ликвидировать. Следственный комитет начал проверку в связи с пожаром. Кроме того, региональной прокуратурой также инициирована проверка обстоятельств возникновения возгорания. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
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Александр Бойцов