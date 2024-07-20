В здании ТЦ «Галерея» в центре Петербурга начался пожар

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В знаменитом торговом центре «Галерея», что на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, начался пожар. Очевидцы впервые заметили задымление на фудкорте на пятом этаже в четвёртом часу дня.
Покупателей и сотрудников торгового комплекса по громкой связи попросили покинуть здание, сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». На место прибыли пожарные, которые сразу приступили к обследованию здания, чтобы выяснить местонахождение очага возгорания. К тому времени дым был заметен уже и над крышей торгового центра. Были привлечены 19 человек личного состава пожарно-спасательной службы и четыре машины специальной техники.
Источник огня и дыма был обнаружен в кафе на пятом этаже. Горение происходило в вентиляционной вытяжке. Оно было ликвидировано в течение нескольких минут. От дыма и огня никто не пострадал. На время инцидента в районе «Галереи» было временно перекрыто движение по Лиговскому проспекту.
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Александр Бойцов