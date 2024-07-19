В подмосковном Талдоме произошел пожар на предприятии по производству моторных масел

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Крупный пожар произошел на выезде из Талдома. Загорелось предприятие по производству моторных масел. Об этом пишет Telegram-канал «112».
По информации местных жителей, рядом с местом пожара находится автозаправка и множество магазинов с горюче-смазочными материалами. Черный столб дыма поднимается высоко над городом.
В настоящее время причины возгорания уточняются. О пострадавших информация не поступала. На место ЧП направлены экстренные службы.
Ранее сообщалось, что площадь природного пожара в Туапсинском лесничестве Краснодарского края выросла 3,2 га, увеличившись почти в 2 раза. Спасатели все еще пытаются локализовать возгорание.
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В настоящее время причины возгорания уточняются. О пострадавших информация не поступала. На место ЧП направлены экстренные службы.
Ранее сообщалось, что площадь природного пожара в Туапсинском лесничестве Краснодарского края выросла 3,2 га, увеличившись почти в 2 раза. Спасатели все еще пытаются локализовать возгорание.
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Екатерина Коршунова