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В подмосковном Талдоме произошел пожар на предприятии по производству моторных масел

Предприятие по производству моторных масел полыхает в Талдоме
19 июля 2024, 16:40
Фото: iStock/grafoto

Фото: iStock/grafoto

Крупный пожар произошел на выезде из Талдома. Загорелось предприятие по производству моторных масел. Об этом пишет Telegram-канал «112».
По информации местных жителей, рядом с местом пожара находится автозаправка и множество магазинов с горюче-смазочными материалами. Черный столб дыма поднимается высоко над городом.

В настоящее время причины возгорания уточняются. О пострадавших информация не поступала. На место ЧП направлены экстренные службы.



Ранее сообщалось, что площадь природного пожара в Туапсинском лесничестве Краснодарского края выросла 3,2 га, увеличившись почти в 2 раза. Спасатели все еще пытаются локализовать возгорание.

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В Омске чиновника обвинили в мошенничестве с жильём для детей-сирот
19 июля 2024, 16:46

Фото: istockphoto / BrianAJackson

В пресс-службе СУСК РФ по Омской области сообщили, что заместитель главы администрации Советского округа Омска подозревается в приобретении квартир для детей-сирот по завышенной стоимости.
Следователи полагают, что чиновник, используя своё служебное положение, приобретал квартиры для детей-сирот по завышенной стоимости. Он договорился об этом с предпринимателем, с которым был знаком.

В результате региону был нанесён ущерб в размере 23,7 миллиона рублей. Из-за этой ситуации большое количество детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, остались без жилья.

«По версии следствия, этот чиновник, занимая должность заместителя начальника одного из областных учреждений, вступил в сговор со своим знакомым предпринимателем, чтобы похитить бюджетные средства. Они договорились приобрести квартиры для детей-сирот и детей без попечения родителей по завышенной стоимости», — сообщили в РИА Новости.

Прокуратура поддержала ходатайство Следственного управления Следственного комитета России по Омской области о заключении чиновника под стражу. Однако суд принял решение отправить его под домашний арест. Аналогичная мера пресечения была избрана и для предпринимателя.

В отношении обоих лиц возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».

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Экс-главу Шатуры заключили под стражу за растрату
Экс-глава Шатуры обвиняется в растрате 221,5 миллиона рублей
19 июля 2024, 16:45

Фото: IStock/Motortion

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему главе подмосковной Шатуры Алексею Артюхину, который обвиняется в растрате бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба управления прокуратуры по Московской области.
Срок стражи установлен до 17 сентября. Уточняется, что обвиняемый свою вину не признает, ему уже было отказано в домашнем аресте.

Чиновника задержали 17 июля по подозрению в растрате бюджетных денег на сумму около 221,5 миллиона рублей. Эта сумма была выделена для возведения водной инфраструктуры в округе.

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#инфраструктура
#прокуратура
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В Питере впервые осудили человека за пропаганду нацизма
19 июля 2024, 16:18

фото: istockphoto / gorodenkoff

В Санкт-Петербурге впервые в истории вынесли приговор за пропаганду нацизма.
В Выборгском районном суде Санкт-Петербурга был вынесен первый в истории города приговор по делу о неоднократной пропаганде нацизма.

«Подсудимый Андрей Разин был признан виновным в нарушении части 1 статьи 282.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается неоднократной пропаганды или публичного демонстрирования нацистской символики. Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, Разину запрещено в течение двух лет администрировать интернет-сайты. Он частично признал свою вину», — говорится в материале Взгляд.ру.

По данным Следственного комитета, 24 июня 2023 года Разин демонстрировал прохожим свою татуировку с изображением свастики, которую он сделал на спортивной площадке на улице Комиссара Смирнова в Санкт-Петербурге. Также он опубликовал эту фотографию в своем Telegram-канале.

Расследование показало, что Разин — лидер клуба, члены которого разделяют неонацистские взгляды и пропагандируют ненависть к людям других национальностей.

Ранее музей современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге был привлечён к ответственности за пропаганду нацизма.

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#telegram
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«Не только срок»: Адвокат раскрыл, что грозит мужчине, который полгода травил родителей ядом
Адвокат Воропаев: мужчина, травивший родителей полгода, получит не только срок
19 июля 2024, 16:02

Фото: iStock/ilkaydede

В подмосковной Балашихе 25-летний молодой человек подозревается в том, что травил химикатами мать и отчима. По словам пресс-службы подмосковного главка СК России, он с января по июнь 2024 года подсыпал в продукты общего пользования сильнодействующие химические вещества с целью смертельного отравления. Это выяснили благодаря установленной в квартире камере видеонаблюдения.
Чудом остались живы: Житель подмосковной Балашихи полгода травил ядом своих родителей
Чудом остались живы: Житель подмосковной Балашихи полгода травил ядом своих родителей
Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение.

Член Московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» сообщил, что в этом случае речь идет о покушении на преступление, а именно убийство путем отравления двух и более лиц.
«По совокупности возможных статей, даже при условии раскаяния и содействия следствию, срок, к которому могут приговорить отравителя, скорее всего окажется приличным — от 6 лет и выше строгого режима», — сказал эксперт.

Он добавил, что для установления всех обстоятельств дела, необходимо проведение различных экспертиз, которые не только установят вещество, которым хотели отравить, но также и оценить вред здоровью.
«Воздействие отравляющего вещества было длительным и бесследно для организма это не проходит. Более того в некоторых случаях отравление человека тем или иным веществом может дополнительно свидетельствовать о намерении убийства с особой жестокостью», — уточнил собеседник.

По его словам, помимо уголовной ответственности, отравителя могут привлечь и к гражданской. С него могут взыскать моральный ущерб, суммы на реабилитацию/лечение за причиненный вред здоровью или потребовать иные выплаты.
«При вынесении приговора суд будет оценивать множество факторов: мотивы, личностные качества отравителя, степень вреда здоровью, принцип воздействия отравляющего вещества (является ли он особо мучительным), длительность воздействия отравляющего вещества, мнение потерпевших и другое», — заключил Павел Воропаев.

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Бизнесмен показал попутчице в самолете порно на телефоне и попытался ее пощупать
19 июля 2024, 16:01

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Пассажирка самолета обвинила главу компании Vulcan Green Steel в домогательствах во время полета. Об этом она написала в публикации в социальной сети X, на которую обратило внимание издание The Economic Times.
Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Etihad Airways из Калькутты в Абу-Даби. По словам женщины, сначала 65-летний Динеш Кумар Сараоги, с которым она летела на соседних креслах, завязал с ней обычную беседу, после чего поинтересовался ее хобби. Когда она поделилась, что любит смотреть фильмы, Сараоги достал смартфон и включил ей порно, а потом попытался ее потрогать.

Пострадавшая сумела сбежать в туалет и сообщить о произошедшем членам экипажа. Уточняется, что стюарды сразу же пересадили ее на другое место. В этом время извращенец продолжал спрашивать у экипажа местонахождением женщины.

Автор публикации добавила, что бортпроводники и полицейские проводили ее до следующего выхода на посадку, однако подать жалобу она не успела.

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Следствие запросило арест директора института РУДН по факту мошенничества
Директора РУДН арестовали по делу о мошенничестве
19 июля 2024, 15:54

Фото: IStock/designer491

Следствие просит Тверской суд Москвы оправить под домашний арест директора института биохимических технологий и нанотехнологий (ИБХТН) Российского университета дружбы народов (РУДН) Ярослава Станишевского по делу о мошенничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
Уточняется, что профессору вменяют ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ходатайство будет рассмотрено в ближайшее время.

Станишевский — доктор химических наук, профессор, специализирующийся на создании лекарственных препаратов, получаемых из наночастиц золота, серебра, селена и иных элементов.

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#мошенничество
#рф
#учёный
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32-летнюю сотрудницу детдома осудят по делу о пропаже детей
19 июля 2024, 15:53

Фото: iStock/gorodenkoff

В Кемеровской области будут судить 32-летнюю сотрудницу детского дома из-за пропажи детей год назад. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что 8 июня прошлого года группа из 13 воспитанников и двух работников детского дома отправилась в поход и поднялась на пик Поднебесный. Трое подростков ушли вперёд быстрее остальных и не вернулись к месту встречи группы. Спасатели проводили поиски, однако тела мальчиков так и не были обнаружили.

Воспитательницу будут судить по статье Уголовного кодекса о халатности. Однако она сама не согласна с обвинением.

По данным следствия, женщина не обеспечила безопасное пребывание детей в горах, а также позволила троим подросткам самостоятельно проходить маршрут без контроля взрослых.

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#суд
#россия
#детдом
#воспитатель
#дети
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Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве с квартирой умершего москвича
19 июля 2024, 15:28

Фото: iStock/BrianAJackson

Полиция задержала четверых подозреваемых в мошеннических действиях с квартирой умершего москвича. Об этом сообщил замначальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице полковник внутренней службы Ленар Давлетшин.
Уточняется, что задержанные подозреваются в попытке завладеть недвижимостью умершего гражданина по поддельным документам.

«Предварительно четверо граждан, действуя организованной группой с чётким распределением ролей, пытались завладеть квартирой в Москве. Злоумышленники, обладая информацией о смерти мужчины, составив поддельное завещание о праве на наследство от имени умершего собственника, предоставили документы нотариусу», — отметил в беседе с АГН «Москва» Давлетшин.

Он добавил, что им таки и не удалось осуществить задуманное, так как схема была раскрыта и их задержали.

До этого опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 24% россиян ежедневно тревожат телефонные мошенники. Столько же получают такие звонки раз в месяц, 37% — раз в неделю, 10% — несколько раз в год.

«Ещё 2% респондентов рассказали, что им звонят раз в несколько лет, а вот 3% опрошенных никогда с таким не сталкивались», — приводит RT результаты исследования.

Ранее сообщалось, что россияне отметили уменьшение числа звонков от мошенников.

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#мошенники
#опрос
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#мужчины
#россияне
#полиция
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Суд приговорил американского журналиста Гершковича к 16 годам колонии
19 июля 2024, 15:17

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича приговорили к 16 годам лишения свободы. Приговор был оглашён в пятницу в Свердловском областном суде.
Отмечается, что журналист будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее в этот день сообщалось, что он не признал вину по делу о шпионаже.

Гершковича обвиняют в шпионаже по заданию ЦРУ. Весной 2023 года он прибыл в Свердловскую область, где собирался секретную информацию о работе «Уралвагонзавода», выпускающего и ремонтирующего военную технику. 29 марта его задержали сотрудники ФСБ.

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