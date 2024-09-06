МЧС: в Узловском районе Тульской области ликвидировали открытое горение склада

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В Тульской области в Узловском районе было ликвидировано открытое горение на складе. Об этом проинформировало МЧС России в своем Telegram-канале.
В четверг стало известно о пожаре в цеху в Тульской области, который изначально охватил площадь в 1 000 квадратных метров, а позже площадь возгорания увеличилась до 2 000 квадратных метров. Сообщается, что внутри здания находились бочки с моторным маслом.
Для тушения пожара был привлечён пожарный поезд. По словам начальника ГУМЧС России по Тульской области Алексея Павлова, пожар был локализован, пострадавших нет. Он отметил, что удалось отстоять три производственных здания.
Помимо этого, на место происшествия прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.
Ранее сообщалось, что на территории предприятия в Рязани потушили открытый огонь. Пожар произошел на картонно-рубероидном заводе, с огнем боролись 35 спасателей и 10 единиц спецтехники.
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Для тушения пожара был привлечён пожарный поезд. По словам начальника ГУМЧС России по Тульской области Алексея Павлова, пожар был локализован, пострадавших нет. Он отметил, что удалось отстоять три производственных здания.
«На месте пожара превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено. Пострадавших нет», — добавили в МЧС РФ.
Помимо этого, на место происшествия прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.
Ранее сообщалось, что на территории предприятия в Рязани потушили открытый огонь. Пожар произошел на картонно-рубероидном заводе, с огнем боролись 35 спасателей и 10 единиц спецтехники.
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Дарья Осипова