В Тульской области на площади 2 тыс. кв. м. горит помещение АО «Пластик»

Фото: iStock/Distortion Media
Площадь возгорания в помещении на территории АО «Пластик» в городе Узловая Тульской области достигла двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В 18:29 мск в ГУ МЧС РФ по Тульской области поступило сообщение о пожаре. Восемь пожарных расчётов, а также автолестница для работы на высоте выехали на место. Позднее появилась необходимость в привлечении дополнительных сил и средств.
Как сообщили в правительстве, на территории предприятия загорелись резервуары с машинным маслом.
На место происшествия выехал министр безопасности региона Сергей Косов. Также в предприятию едут лаборатории Роспотребнадзора и ГУ ТО «Природа» для взятия пробы воздуха.
Читайте также:
МЧС России: в Рязани потушили открытый огонь на картонно-рубероидном заводе
Здание склада загорелось при падении сбитого беспилотника в Гомеле
В Шатуре потушили выявленный системой видеомониторинга торфяной пожар
Как сообщили в правительстве, на территории предприятия загорелись резервуары с машинным маслом.
На место происшествия выехал министр безопасности региона Сергей Косов. Также в предприятию едут лаборатории Роспотребнадзора и ГУ ТО «Природа» для взятия пробы воздуха.
Читайте также:
МЧС России: в Рязани потушили открытый огонь на картонно-рубероидном заводе
Здание склада загорелось при падении сбитого беспилотника в Гомеле
В Шатуре потушили выявленный системой видеомониторинга торфяной пожар
Анастасия Чинкова