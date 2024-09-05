В Тульской области на площади 2 тыс. кв. м. горит помещение АО «Пластик»

Жителей Уфы потрясла трагедия: 13-летний мальчик внезапно погиб, когда гостил у бабушки. Трагедия произошла в тот момент, когда подросток играл в компьютерную игру. О том, что произошло с ребенком и в чем общественность поспешила обвинить пожилую родственницу расскажет редакция «Радио 1».