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В Тульской области на площади 2 тыс. кв. м. горит помещение АО «Пластик»

Площадь пожара на тульском АО «Пластик» выросла до двух тысяч квадратных метров
05 сентября 2024, 21:51
Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

Площадь возгорания в помещении на территории АО «Пластик» в городе Узловая Тульской области достигла двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В 18:29 мск в ГУ МЧС РФ по Тульской области поступило сообщение о пожаре. Восемь пожарных расчётов, а также автолестница для работы на высоте выехали на место. Позднее появилась необходимость в привлечении дополнительных сил и средств.

Как сообщили в правительстве, на территории предприятия загорелись резервуары с машинным маслом.



На место происшествия выехал министр безопасности региона Сергей Косов. Также в предприятию едут лаборатории Роспотребнадзора и ГУ ТО «Природа» для взятия пробы воздуха.

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#тульская область
#пожар
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#предприятие
#мчс
#правительство
Выборгский суд Петербурга рассмотрит дела бывших топ-менеджеров «Балтики»
05 сентября 2024, 21:17

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Выборгский районный суд Петербурга рассмотрит уголовные дела бывших топ-менеджеров «Балтики» Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского. Об это сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своём Telegram-канале.
Отмечается, что Шерстенникова обвиняют в совершении преступления о статье о злоупотреблении должностными полномочиями, а Рогачевского – в пособничестве злоупотребления полномочиями.

До этого им вменялась статье о мошенничестве.

По данным следствия, Шерстенников и Рогачевский передали иным структурам холдинга Carlsberg права интеллектуальной собственности на общую сумму 295,6 миллиона рублей на экспортные поставки в несколько стран. Этим действиями они причинили колоссальный ущерб предприятию и государству в лице Росимущества, которое временно управляет компанией.

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#ущерб
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Жителей Подмосковья предупредили, что выброшенный в лес мусор приводит к пожару
05 сентября 2024, 20:03

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Выброшенный в лес мусор, даже если он кажется безобидным, всегда приводит к пожару. Об этом предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Там напомнили, что в подмосковных лесах установлен IV класс пожарной опасности. До 9 сентября в 13 подмосковных лесничествах ограничено пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

На это время увеличено число наземных патрулей лесной охраны совместно с полицией и МЧС. Они фиксируют нарушения правил пожарной безопасности в виде въезда автотранспорта в леса, разведение костров и использование мангалов, а также несоблюдение правил санитарной безопасности в лесах. Это не только навалы мусора, но и выброс веток садовых деревьев, строительного мусора, остатков яблок и овощей.
«Так, сотрудники Ступинского лесничества заметили, как гражданка освобождала участок от березняка. Вырубив три кубометра, она выбросила мусор в лес. Жительница Наро-Фоминском гражданка со своего участка в СНТ «Романтика» вынесла на лесной участок 1,4 кубометра горючих стройматериалов, нарушив правила пожарной безопасности в лесах. А в том же городском округе Ступино юридическая организация, очищая территорию от молодняка, засорила порубочными остатками почти 30 га. Нарушителям выписали протоколы и направили штрафы», – рассказали в ведомстве.
Как напомнили в Комлесхозе, за действия, которые привели к лесному пожару, последует уголовная или административная ответственность. Это может быть лишение свободы на срок до 10 лет; штраф для физлиц до 60 тыс. рублей; для должностных лиц - до 110 тыс.; для юрлиц - до 2 млн рублей.

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#подмосковье
#московская область
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МЧС России: в Рязани потушили открытый огонь на картонно-рубероидном заводе
05 сентября 2024, 19:45

Фото: iStock/Distortion Media

На территории предприятия в Рязани потушили открытый огонь. Об этом сообщили в МЧС России. По данным ГТРК Ока, пожар произошел на картонно-рубероидном заводе, с огнем борются 35 спасателей и 10 единиц спецтехники.
Изначально МЧС РФ сообщило о горящих строениях и битуме на площади в 700 квадратных метров, а позднее — о локализации пожара на 500 квадратах.
«В 17.38 ликвидация открытого горения», — указано в сообщении министерства.
Ранее сообщалось, что в белорусском Гомеле загорелось здание склада после падения сбитого беспилотника. Отмечалось, что подразделения ведомства уже локализовали пожар. В результате возгорания и падения осколков дрона никто не пострадал, однако огонь повредил пять квадратных метров кровли склада.

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#лес
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#пожар
#здание
#рф
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Суд арестовал дом экс-замминистра обороны Попова и Harley-Davidson его зама
05 сентября 2024, 19:24

Фото: istock/Zolnierek

Суд наложил арест на все имущество бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, включая загородный дом и подсобные строения. Об этом со ссылкой на пресс-службу СК России сообщает РИА Новости. Вместе с тем под арестом оказались иномарки и мотоцикл Harley-Davidson, принадлежащие его заму — замначальнику Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиру Шестерову.
«Cудом удовлетворено ходатайство следователя ГВСУ СКР о наложении ареста на имущество бывшего заместителя министра обороны Павла Попова: загородного дома и подсобных строений», — указано в сообщении.
Иван Попов был задержан 21 мая. Ему предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Следствие считает его причастным к хищению металлоконструкций на сумму свыше 130 миллионов рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.

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Приехал к бабушке и умер: мальчик из Уфы внезапно скончался перед компьютером, подробности
05 сентября 2024, 18:34

Фото: istock / BrianAJackson

Жителей Уфы потрясла трагедия: 13-летний мальчик внезапно погиб, когда гостил у бабушки. Трагедия произошла в тот момент, когда подросток играл в компьютерную игру. О том, что произошло с ребенком и в чем общественность поспешила обвинить пожилую родственницу расскажет редакция «Радио 1».

Мальчик скончался в гостях у бабушки


13-летний подросток приехал навестить бабушку в выходные дни.

Ничто не предвещало беды: восьмиклассник, как обычно, сел поиграть за компьютером, но вскоре бабушка обнаружила его без сознания. Как выяснили позже, мальчик скончался от удара электрическим током, когда прикоснулся к незакрытому системному блоку. Мощный разряд поразил его, и он умер почти мгновенно.

Подробности трагедии


Системный блок уже пять лет находился на полу открытым, рассказали правоохранители знакомые семейства.

«Камиль, вероятно, качаясь на стуле, задел «системник», и, падая, инстинктивно схватился за батарею. В комнате он был один, дверь была закрыта», — сообщили в полиции.
Фото: istock / Dorin Puha

Что известно о погибшем мальчике


13-летний мальчик рос смышлёным и активным ребенком. Он увлекался футболом, хорошо учился, помогал семье в домашних делах, заботился о младшем брате. В свободное время он часто играл в любимую компьютерную игру.

«Учился нормально, никогда не пропускал занятия и всегда умел развеселить класс», — рассказали о покойном ребенке в школе.

За что в Сети обрушились на бабушку мальчика


Пользователи Сети возложили всю вину за произошедшее на бабушку, к которой внук приехал на выходные.

«А куда смотрела бабушка?», «Виновата его родственница», «Он умер из-за халатности бабушки», — пишут комментаторы.
Нашлись и те, кто упрекнул в трагедии отца ребенка. По мнению общественности, он не обеспечил безопасность ребенка, не изолировав системный блок.

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#безопасность
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#компьютер
#удар
#ребёнок
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В Богородском округе загорелся лес, поджигателей нашли
05 сентября 2024, 17:43

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар произошёл на территории Кудиновского участкового лесничества в одном километре от посёлка Зелёный Богородского городского округа, возгорание удалось оперативно потушить, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Возгорание площадью 0,01 гектара было обнаружено в ходе наземного патрулирования. На место немедленно отправили пять лесных пожарных и три единицы спецтехники. На ликвидацию огня ушёл час», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был низовым и произошёл из-за действий человека. Виновные в поджоге уже установлены, материалы по делу направлены в надзорные органы.

В областном Комлесхозе напомнили, что за поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрены крупные штрафы: для физлиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. В некоторых случаях возможно привлечение виновного к уголовной ответственности и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#богородский городской округ
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#лесные пожары
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
#поджог
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Самый пошлый заказ в жизни: московского курьера попросили отвезти интим-игрушку с наркотиками
Baza: в Москве курьера попросили доставить интим-игрушку с наркотиками внутри
05 сентября 2024, 17:37

Фото: iStock/nirat

Московского курьера попросили доставить интим-игрушку якобы на день рождения подруги, но внутри оказался сверток с наркотиками. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Посылку он отнес в полицию, указано в материале.
По данным издания, курьер провел в ожидании получателя больше 20 минут, а пакет с посылкой ему не понравился сразу, потому он и решил отнести его в полицию — на всякий случай. Оказалось, что интуиция не подвела молодого человека — внутри интим-игрушки полицейские нашли сверток с наркотиками.

Ранее сообщалось, что в Москве напали с ножом на курьера верхом на электровелосипеде. В ходе перебранки его ранили в живот. Нападавшие сбежали, а доставщика увезли в больницу.

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Неизвестные прислали военкору Скутиной букет цветов со взрывчаткой в ЛНР
05 сентября 2024, 17:27

Фото: iStock/Marina Komrakova

В ЛНР неизвестные попытались убить военного корреспондента Ксению Скутину, ей доставили букет цветов, начиненный пятью кг взрывчатки. Об этом пишет Mash на Донбассе.
Женщина приехала на Донбасс из Сургута и работает военкором добровольческого отряда «Небесные воины», а также является оператором БПЛА. За свою работу она удостоена трех орденов и двух медалей. А в воскресенье она готовится получить орден Мужества.

Согласно данным издания, неделю назад Ксения переехала в новую квартиру, адрес которой знали только самые близкие люди. В среду ей вдруг привезли букет цветов в ведре и оставили у двери. Заподозрив неладное журналист надела бронежилет, сняла с кровати матрас, вышла на балкон и прикрылась им. Уже после этого она вызвала саперов, которые нашли в ведре с цветами самодельную бомбу.

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«Очень хотела в Европу»: бездетная пара из Германии убила беженку-украинку, чтобы забрать ее дочь
05 сентября 2024, 17:11

Фото: iStock/bedya

Семейной паре из Германии предъявлено обвинения в убийстве украинской женщины, ее матери, а также в похищении новорожденной девочки, которую они собирались воспитать как свою. О том, как беженка с Украины и ее мать стал жертвами бездетной немецкой семьи расскажет редакция «Радио 1».

Семья из Германии познакомилась с украинками в чате


Бездетная семейная пара из Германии завела дружбу с беременной женщиной и её матерью в популярном мессенджере. Узнав о том, что девушка находится в Германии вместе с матерью в статусе беженцев, супруги решили убить их, а ребенка, которого вынашивала молодая украинка, забрать себе.

Убийство беженок с Украины

Фото: iStock/Петр Ткаченко

Вскоре девушка родила девочку, о чем рассказала своим новым знакомым. Тогда немецкая пара пригласила женщин отпраздновать рождение ребенка в ресторан. Во время ужина супруги добавили успокаивающее средство в напитки двух женщин. Когда пожилая мать почувствовала себя плохо, они предложили отвезти её в медицинское учреждение, а молодую мать пригласили к себе домой.

По сведениям прокуратуры, мужчина повёз пожилую женщину к озеру, где несколько раз нанёс ей удары по голове предметом, а затем сбросил её в воду.

Аналогичным способом жители Германии избавились от матери ребенка. После этого пара подожгла тело и вернулась домой с новорожденным.

«За что боролась», «Видимо, она очень хотела в Европу», — комментируют трагедию пользователи Сети.


Уголовное дело


В марте 2024 года семейная пара предстала перед судом. По словам обвиняемых, причиной для двойного преступления стало их «давнее, не осуществившееся желание иметь дочь». Оказалось, что у супругов есть трое сыновей. Сосед семейства рассказал на суде, что ранее мужчина сообщил ему, что они ждут рождение дочери. При этом его супруга беременна не была.

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