МЧС: В Якутии три человека погибли в пожаре в частном гараже

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В Якутии в результате пожара в частном гараже в Томпонском районе погибли три человека. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ГУ МЧС и прокуратуру.
Когда возгорание удалось локализовать, спасатели обнаружили на месте происшествия тела трёх мужчин 1968, 1965 и 1962 годов рождения. Прокуратура организовала проверку по данному факту.
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