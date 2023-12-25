СК: Двое детей и пенсионерка погибли при пожаре из-за гирлянды в Омской области

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Двое детей и их бабушка погибли при пожаре в Омской области, который разгорелся из-за новогодней гирлянды, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет по региону.
По информации следствия, пожар разгорелся 25 декабря в 14:25 (11:25 по московскому времени) в доме СНТ «Березовая Роща» в поселке Береговой Омской области.
В момент возгорания в доме находилась 38-летняя женщина, трое её малолетних детей и бабушка. Именно женщина услышала, как сработал датчик задымления, схватила четырёхлетнюю дочь и выбежала с ней на улицу. Она хотела потушить пожар сама, но не смогла этого сделать. В результате, в огне погибли её пожилая мать и двое маленьких сыновей.
Предположительно, в доме загорелась гирлянда, которой была украшена новогодняя ёлка. В настоящий момент следователи устанавливают все подробности произошедшего.
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В момент возгорания в доме находилась 38-летняя женщина, трое её малолетних детей и бабушка. Именно женщина услышала, как сработал датчик задымления, схватила четырёхлетнюю дочь и выбежала с ней на улицу. Она хотела потушить пожар сама, но не смогла этого сделать. В результате, в огне погибли её пожилая мать и двое маленьких сыновей.
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Евгения Парфентьева