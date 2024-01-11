В Подмосковье загорелся цех по производству полимерной продукции

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На территории поселка Обухово в Московской области возник пожар на площади 8 тысяч квадратных метров, затронувший кровлю цеха по производству полимерной продукции. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, инцидент произошел 10 января, и по предварительной информации, пострадавших нет.
Сотрудники предприятия успели эвакуироваться до прибытия службы пожаротушения. На ликвидацию пожара отправлены более 100 человек и 33 единицы техники.
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