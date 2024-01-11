У берегов Камчатки произошло землетрясение — РАН

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У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
«Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в 113 км к востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 92 км под морским дном», — говорится в публикации.
Отмечается, что землетрясение не ощущалось в населённых пунктах. Угроза цунами также не объявлялась.
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