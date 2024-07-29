МЧС: все пострадавшие в аварии на ж/д под Волгоградом извлечены из вагонов

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Всех пострадавших в результате аварии с участием грузовика и поезда извлекли из сошедших с рельсов вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«После установки вагонов специалисты МЧС России совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии помогут пассажирам забрать свои вещи и добраться до станции, откуда люди на резервном поезде проследуют дальше к местам отдыха», — сообщили в ведомстве.
Инцидент произошел в понедельник, 29 июля, в Волгоградской области на перегоне Гремячая – Котельниково. Водитель «Камаза» выехал на железнодорожные пути на красный сигнал, в результате чего произошло столкновение с пассажирским составом, который следовал из Казани в Адлер.
По информации спасателей, с путей сошли девять вагонов, из которых семь опрокинулись. В составе было более 800 человек, из которых 140 получили ушибы и ссадины.
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Никита Кротов