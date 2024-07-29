Число госпитализированных при сходе поезда после столкновения с грузовиком возросло

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В центральную районную больницу Котельниковского района поступило 55 человек после схода вагонов поезда из-за столкновения с «Камазом» в Волгоградской области. О количестве госпитализированных сообщили в Telegram-канале Росжелдора.
«Всего в составе поезда было 20 вагонов, в которых находились 813 человек. Предварительно, пострадали 140 пассажиров, из них 8 детей. 55 человек госпитализированы в ЦРБ г. Котельниково», — говорится в заявлении.
Первоначально сообщалось, что в больницу были доставлены двадцать человек, в том числе и семь детей.
ЧП произошло с поездом Казань — Адлер в районе станции Котельниково. Виновником аварии стал водитель грузовика, который пытался преодолеть переезд на красный свет прямо перед поездом. Во избежание столкновения машинист применил экстренное торможение, в момент столкновения локомотив двигался со скоростью 65 км/ч. Водителя КамАЗа госпитализировали.
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