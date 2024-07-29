В РЖД назвали причину столкновения КамАЗа и поезда под Волгоградом

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Водитель «Камаза» грубо нарушил ПДД под Волгоградом, выехав на переезд во время исправно действующей сигнализации перед приближающимся поездом. Об этом информирует РЖД в своем Телеграм-канале.
«Водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом.Локомотивная бригада в соответствии с инструкциями предприняла все необходимые в таком случае действия», — сказано в публикации.Во избежание столкновения машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния между поездом и автомобилем его не удалось избежать. Локомотив двигался со скоростью 65 км/ч.
Водителя КамАЗа госпитализировали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак