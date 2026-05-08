Пять человек погибли при пожаре в мексиканском ТЦ

Фото: iStock/Sunan Wongsa-nga

В мексиканском городе Лос‑Мочис произошел крупный пожар в торговом центре Plaza Las Palmas. По информации издания N+, в результате погибли пять человек, более 30 пострадали.



О возгорании первыми сообщили посетители и сотрудники торгового центра. По их словам, огонь вспыхнул в одном из магазинов. Ситуация быстро вышла из-под контроля, а многие люди оказались заблокированы внутри здания.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасательные бригады. В настоящий момент пожарные борются с огнем, а спасатели пытаются эвакуировать оставшихся в здании людей. Причины возгорания пока не установлены.

Ранее в Ленинградской области пожар охватил предприятие по производству мебели. Огонь распространился на площади 500 квадратных метров.

Александр Огарёв

