Пять человек погибли при пожаре в мексиканском ТЦ
В мексиканском городе Лос‑Мочис произошел крупный пожар в торговом центре Plaza Las Palmas. По информации издания N+, в результате погибли пять человек, более 30 пострадали.
О возгорании первыми сообщили посетители и сотрудники торгового центра. По их словам, огонь вспыхнул в одном из магазинов. Ситуация быстро вышла из-под контроля, а многие люди оказались заблокированы внутри здания.
На место происшествия незамедлительно прибыли спасательные бригады. В настоящий момент пожарные борются с огнем, а спасатели пытаются эвакуировать оставшихся в здании людей. Причины возгорания пока не установлены.
Ранее в Ленинградской области пожар охватил предприятие по производству мебели. Огонь распространился на площади 500 квадратных метров.
Читайте также: