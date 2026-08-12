«Меч короля Артура» обнаружили в высохшем озере

12 августа 2026, 16:25

Metro: в высохшем британском озере обнаружили меч короля Артура

Фото: istockphoto/steved_np3

В британском графстве Кент аномальная жара преподнесла сюрприз историкам: в пересохшем озере у стен замка Чиддингстоун обнаружили старинный меч, который, предположительно, пролежал под водой около двух веков. Об этом стало известно 12 августа.