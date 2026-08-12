«Меч короля Артура» обнаружили в высохшем озере
В британском графстве Кент аномальная жара преподнесла сюрприз историкам: в пересохшем озере у стен замка Чиддингстоун обнаружили старинный меч, который, предположительно, пролежал под водой около двух веков. Об этом стало известно 12 августа.
Как сообщает издание Metro, необычную находку сделали волонтеры во время расчистки водоема от упавших веток. Первым на металлический предмет указал один из мужчин, а извлечь артефакт со дна удалось с помощью обычного крюка. Вещь незамедлительно передали куратору замка Наоми Коллик, которая сейчас совместно с экспертами занимается установлением точного происхождения раритета.
За сходство с легендарным оружием короля Артура местные энтузиасты уже окрестили меч «Кентским Экскалибуром». Согласно основной версии, он может оказаться церемониальным мечом военного музыканта, датируемым началом XIX века. Учитывая, что искусственное озеро создали в 1800-х годах, исследователи полагают, что оружие находится в нем не более 200 лет.
Несмотря на почтенный возраст, некоторые детали сохранились удивительно хорошо. Например, позолоченная рукоять с изображением льва на навершии, предположительно изготовленная из латуни, практически не пострадала от времени. В то же время изогнутый клинок сильно «поела» коррозия, он покрыт плотным слоем ржавчины и озерного ила. Сейчас сотрудники замка обеспечили артефакту специальные условия хранения, поместив его в бескислотную бумагу, и работают с ним исключительно в защитных перчатках.
Помимо основной, выдвигаются и альтернативные версии появления меча в водоеме. Известно, что в прошлом владельцем замка был арт-дилер и страстный коллекционер Денис Эйр Бауэр, в собрании которого числилось множество образцов холодного оружия. Таким образом, клинок мог быть частью его коллекции. Также не исключается, что артефакт потеряли или оставили военнослужащие, которые дислоцировались на территории замка в годы Второй мировой войны.
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