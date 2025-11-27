Украинских солдат в Британии обучают на опыте Второй мировой
Украинский солдат Василий Неудахин рассказал о методах подготовки военнослужащих ВСУ в Великобритании. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, обучение основывается на опыте времен Второй мировой войны. Он отметил, что солдат учат окопной войне, хотя современные конфликты требуют совершенно иного подхода.
Неудахин попал в плен после того, как его задержали сотрудники ТЦК в апреле 2025 года. Мужчина прошел медицинскую комиссию и был направлен в зону боевых действий в Харьковской области.
