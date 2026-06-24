Памятник герою Второй мировой войны насмерть раздавил ребенка
В США трехлетнего мальчика раздавил памятник герою Второй мировой войны. Об этом пишет газета New York Post.
Трагедия произошла 1 апреля в городе Уолла-Уолла, штат Вашингтон. Ребенок гулял в парке Рукса вместе с отцом и сестрой. Он играл около монумента в честь капитана Альберта Гарольда Рукса, когда один из камней опрокинулся на него. Мальчик получил тяжелые травмы, его доставили в больницу, но спасти не смогли.
22 июня стало известно, что родители погибшего подали иск против восьми организаций, имеющих отношение к памятнику. В заявлении утверждается, что упавший камень практически не был закреплен. Монумент реставрировали в 2019 году.
Также отмечается, что мать ребенка работала медсестрой в той же больнице, куда его привезли. Это нанесло женщине психологическую травму. Организации, ставшие ответчиками по иску, отказались от комментариев.
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