Владельца магазина в ФРГ обвинили в разжигании межнациональной розни
Прокуратура Фленсбурга обвинила владельца магазина в разжигании межнациональной вражды. Об этом сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на представителя ведомства.
В сентябре в витрине его торговой точки появилось объявление с надписью «Евреям сюда вход воспрещен», а рядом вывесили большой палестинский флаг. Табличка была около четырёх часов, после чего на место прибыли полицейские.
Сам фигурант позже заявил, что имело место частное высказывание, вызванное его возмущением событиями в секторе Газа. Инцидент вызвал общественное возмущение в ФРГ и стал предметом обсуждения в ландтаге Шлезвиг‑Гольштейна.
По данным прокуратуры, в случае передачи дела в суд обвиняемому может грозить лишение свободы, поскольку штрафы за такие деяния в немецком уголовном праве предусматриваются лишь в исключительных случаях.
Читайте также: