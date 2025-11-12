Достижения.рф

Владельца магазина в ФРГ обвинили в разжигании межнациональной розни

Владельца магазина в ФРГ обвинили в размещении антисемитского объявления
Фото: istockphoto/Reinhard Krull

Прокуратура Фленсбурга обвинила владельца магазина в разжигании межнациональной вражды. Об этом сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на представителя ведомства.



В сентябре в витрине его торговой точки появилось объявление с надписью «Евреям сюда вход воспрещен», а рядом вывесили большой палестинский флаг. Табличка была около четырёх часов, после чего на место прибыли полицейские.

Сам фигурант позже заявил, что имело место частное высказывание, вызванное его возмущением событиями в секторе Газа. Инцидент вызвал общественное возмущение в ФРГ и стал предметом обсуждения в ландтаге Шлезвиг‑Гольштейна.

По данным прокуратуры, в случае передачи дела в суд обвиняемому может грозить лишение свободы, поскольку штрафы за такие деяния в немецком уголовном праве предусматриваются лишь в исключительных случаях.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 1 0 0 0 0