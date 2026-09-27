Мечтавшие умереть в один день супруги ужасным образом погибли в яме под Нижним Новгородом

27 сентября 2026, 06:54

Супруги из Нижегородской области погибли в заполненной водой яме по дороге на рыбалку

Фото: канал в MAX «МЧС Нижегородской области»/@mchs52

Супруги из Нижегородской области погибли после того, как их автомобиль упал в заполненную водой яму по пути на рыбалку. Об этом сообщает kp.ru.