Мечтавшие умереть в один день супруги ужасным образом погибли в яме под Нижним Новгородом
Супруги из Нижегородской области погибли после того, как их автомобиль упал в заполненную водой яму по пути на рыбалку. Об этом сообщает kp.ru.
Трагедия произошла возле села Чулково Вачского округа, когда 50-летний Александр и 47-летняя Елена направлялись к озеру Ширьма. К сожалению, до места супруги не доехали. Когда они перестали выходить на связь, родственники и соседи начали поиски и обнаружили на просёлочной дороге огромную яму.
Под дорогой был родник, который размыл грунт. Внутри образовалась пустота, и участок обрушился под автомобилем. Машина оказалась на глубине около восьми метров в воде и грязи. Водолазы Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС извлекли из автомобиля тела супругов 21 сентября. Поднять транспортное средство не удалось из-за состояния грунта.
Знакомые пары рассказали, что Александр и Елена часто ездили вместе на рыбалку. Обычно они выбирали другую сторону озера, но в этот раз изменили маршрут. По словам друзей, супруги были близки и говорили, что хотели бы умереть в один день.
Читайте также: