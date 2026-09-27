На северо-восток США обрушился мощный шторм, есть погибший и пострадавшие
Мощный шторм обрушился на северо-восток США и привел к гибели человека в Нью-Йорке. Об этом сообщает The New York Post (NYP).
В Нью-Йорке, Коннектикуте и Массачусетсе без электричества остаются свыше 50 тысяч человек. Коммунальные службы устраняют повреждения. К сожалению, не обошлось без трагических инцидентов.
В Бруклине жертвой стихии стал 56-летний сотрудник жилищного управления. На него упало дерево, не выдержавшее сильных порывов ветра. Происшествие случилось в районе Ист-Нью-Йорк рядом с общественным центром Cypress Hills Houses на Юклид-авеню. Мужчину доставили в больницу Брукдейл в критическом состоянии, но спасти его не удалось.
Примерно через два часа еще одно дерево рухнуло на детскую площадку в Бруклине, на пересечении 14-й Восточной улицы и авеню S. Четыре человека получили лёгкие травмы. При этом в Куинсе падение дерева на линию электропередачи привело к эвакуации людей из здания на 88-й улице в Глендейле.
Читайте также: