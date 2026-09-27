На северо-восток США обрушился мощный шторм, есть погибший и пострадавшие

27 сентября 2026, 06:26

NYP: В Нью-Йорке из-за мощного шторма погиб человек, ещё четверо пострадали

Фото: iStock/murat4art

Мощный шторм обрушился на северо-восток США и привел к гибели человека в Нью-Йорке. Об этом сообщает The New York Post (NYP).