Россиянин голыми руками поймал двухметровую акулу и вытащил её на берег за хвост
В бухте Шепалова под Находкой местный житель вытащил из воды двухметровую акулу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры инцидента.
Хищницу заметили, когда она бултыхалась около суши. Очевидцы не были уверены, как скоро акула уплывёт обратно на глубину. Ловить «гостью» сложным методом или ставить сети не стали. Приморец просто зашёл в воду, схватил за хвост рыбу, которая опасно дёргалась, и вытащил её на берег.
Некоторые наблюдатели советовали мужчине отойти и не трогать акулу, чтобы случайно не пострадать, а другие подбадривали и даже помогали. При более внимательном осмотре оказалось, что у берега находилась акула-мако. Мучить или как-то травмировать морскую обитательницу люди не стали — после короткого знакомства и пары красивых кадров приморец отпустил свою «добычу» обратно на свободу.
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