Россиянин голыми руками поймал двухметровую акулу и вытащил её на берег за хвост

27 сентября 2026, 05:24

Приморец голыми руками поймал двухметровую акулу под Находкой и вытащил её на берег

Фото: iStock/Alessandro De Maddalena

В бухте Шепалова под Находкой местный житель вытащил из воды двухметровую акулу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры инцидента.