Медбрат из Владивостока помог предотвратить вооружённое нападение на больницу
Медбрат из Владивостока Иван Гриневич помог предотвратить вооружённое нападение на больницу. Подробности приводит пресс-служба регионального Минздрава.
26-летний сотрудник дежурил вместе с коллегами. Поздней ночью медработники решили заказать доставку еды. Иван вышел во двор встретить курьера. Однако вместо доставщика он увидел пьяного мужчину с пистолетом.
Нападавший подъехал к шлагбауму, перекрыл выезд и направился в сторону приёмного отделения. Медбрат сначала подумал, что это работник доставки, но затем заметил у мужчины оружие. Незнакомец направил пистолет врачу в лицо и велел не подходить.
Иван сразу побежал в приёмное отделение, предупредил коллег и начал выводить пациентов в безопасное место. Пока он спасал людей, на помощь уже спешили Росгвардия и группа оперативного реагирования. В итоге вооружённого мужчину задержали. Никто не пострадал.
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