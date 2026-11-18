Столкновение двух иномарок в центре Москвы обернулось травмами для трёх человек
В Москве три человека пострадали при столкновении автомобилей Geely и Belgee
В центре столицы три человека пострадали в дорожной аварии.
Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Большая Серпуховская в районе Замоскворечья.
Там столкнулись автомобили марок Geely и Belgee. В результате аварии три человека получили травмы. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики. Они оказывают помощь пострадавшим и выясняют все обстоятельства ДТП.
До этого сообщалось об инциденте в подмосковном Егорьевске. Там водитель автобуса не справился с управлением и на полном ходу протаранил легковушку и магазин.
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