Медика в Приморье будут судить за смерть пациента с кардиостимулятором из-за МРТ
В Артеме медработник частной клиники предстанет перед судом после гибели 87-летнего пациента с кардиостимулятором. Следствие считает, что сотрудница провела мужчине МРТ и не учла прямые противопоказания. Об этом сообщает прокуратура Приморского края, пишет РИА Новости.
По версии следствия, в июле 2025 года женщина не провела полный опрос перед исследованием. Она не изучила документы на имплантированное устройство и не остановила процедуру. Во время обследования магнитное поле нарушило работу кардиостимулятора. У мужчины развилась острая сердечно-сосудистая недостаточность. Спасти его не удалось.
Следователи возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Прокуратура уже направила материалы в Артемовский городской суд.
