Лесной пожар в Бурятии охватил 200 га
В Закаменском районе Бурятии продолжается тушение лесного пожара. Спасатели локализовали возгорание на площади 200 га, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Его руководитель Сергей Борошноев отметил, что местность труднодоступна и не имеет водоемов поблизости. Для борьбы с огнем людей и воду доставляют по воздуху с помощью вертолета. Полностью потушить пожар планируют в первой половине дня.
По данным ведомства, на утро 30 апреля в работах по ликвидации огня задействован 101 специалист и 13 единиц техники. В Республиканском агентстве лесного хозяйства заверили, что населенным пунктам поблизости ничего не угрожает.
Ранее в Ленинградской области пожар уничтожил два жилых дома. В результате один человек получил серьезные ожоги.
