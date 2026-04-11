Медики 20 минут непринужденно общались, пока пациент страдал от нехватки воздуха на полу
Медики из Вашингтона пошли под суд после того, как не оказали пациенту помощь своевременно. Об этом информирует Law&Crime.
Трагедия разыгралась в стенах психиатрической больницы, где пациент, нуждавшийся в постоянном наблюдении, оказался без должной защиты. Согласно правилам, медперсонал обязан проверять таких больных каждые 15 минут.
В тот роковой день у пациента начались трудности с дыханием. Он лежал обнажённым на матрасе на полу. Медик, вошедший в палату, заметил критическое состояние пациента, но не предпринимал никаких действий в течение четырёх минут.
Вскоре в палату пришёл второй сотрудник. Они обменялись приветствиями и проговорили около семи минут, полностью игнорируя пострадавшего, которому требовалась срочная помощь.
После них в палату заглянула медсестра. Она лишь мельком взглянула на больного и поспешила уйти, не оказав ему никакой помощи.
Таким образом, пациент оставался без реанимационных мероприятий в течение как минимум 21 минуты. К тому времени, когда врачи наконец начали действовать, было уже слишком поздно. Судебное разбирательство по этому делу назначено на конец мая.
