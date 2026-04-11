Два человека погибли в ДТП с грузовиками под Ижевском
Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения двух грузовиков под Ижевском. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления МЧС.
ДТП произошло в Завьяловском районе Удмуртии, вблизи деревни Старое Мартьяново. В результате столкновения автомобилей оба водителя погибли, их тела деблокировали сотрудники МЧС России и Поисково-спасательной службы республики.
Один из пассажиров получил серьезные травмы, его доставили в больницу. Госавтоинспекция проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства и причины аварии.
