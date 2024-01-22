Медики не смогли установить причину смерти экс-замгенпрокурора Украины Колинько

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Судмедэксперты не смогли установить причину смерти бывшего замгенпрокурора Украины Ольги Колинько и её дочери, об этом сообщила пресс-секретарь национальной полиции страны Елена Бережная, её цитирует «УНН».
Напомним, 10 января соседи 71-летней Колинько обнаружили труп бывшей чиновницы в её киевской квартире. Бездыханное тело её дочери было найдено в квартире по соседству.
По её словам, эти исследования будут длиться несколько недель, однако, они должны дать более точную картину о причинах случившегося.
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«Результаты вскрытия не смогли дать картину причины смерти (Колинько и ее дочери), потому что уже произошли гнилостные изменения в теле, поэтому назначены экспертизы, которые отправлены на проведение гистологии и тому подобное», — прокомментировала ситуацию Бережная.
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Евгения Парфентьева