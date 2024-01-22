Посол Жирнов подтвердил гибель супружеской пары при крушении Falcon 10

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Супружеская пара из России погибла при крушении бизнес-джета Falcon 10 в Афганистане, эту информацию подтвердил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в интервью для «РИА Новости».
«На борту находилось шесть человек. К сожалению, двое погибли в результате авиакатастрофы. это супружеская пара Анатолий и Анна Евсюковы. Слова глубочайших соболезнований родным и близким, это огромная утрата и огромная боль», — сообщил собеседник агентства.
Жирнов также рассказал, что уже успел встретиться с четырьмя выжившими в авиакатастрофе. Он выразил надежду, что совсем скоро они смогут отправиться домой, в Россию.
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Евгения Парфентьева