Медики провели мальчику обрезание вместо операции на ноге

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Хирурги сделали обрезание девятилетнему мальчику вместо операции на ноге. Инцидент произошел в Индии, сообщает NDTV.
Ребенок получил повреждение ноги, когда играл со сверстниками. Боль долго не утихала, и врачи приняли решение о госпитализации пострадавшего. Несмотря на то, что ребенку было выдано направление на операцию нижней конечности, хирурги сделали ему обрезание.
Позже, как утверждают родители, медики осознали свою ошибку и провели ребенку обещанную операцию на ноге.
Родители девятилетнего мальчика обратились в полицию с жалобой на халатность врачей. В настоящее время жизни ребёнка ничего не угрожает.
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Позже, как утверждают родители, медики осознали свою ошибку и провели ребенку обещанную операцию на ноге.
Родители девятилетнего мальчика обратились в полицию с жалобой на халатность врачей. В настоящее время жизни ребёнка ничего не угрожает.
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Анастасия Хохлова