«У нас тут все такие»: на Урале пьяные врачи не смогли сделать ребёнку МРТ

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В Свердловской области родители с ребёнком ночью обратились за помощью в больницу, но их приняли два врача в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает портал Е1.ru.
Инцидент произошёл в Каменск-Уральском. Отец ребёнка снял медработников на видео. На кадрах видно, как один из врачей сидит на полу и не может связать двух слов. Несмотря на своём состояние, он предпринимает попытки сделать мальчику МРТ.
Затем в кадре появляется второй врач. Слышно как мать ребёнка спрашивает, почему и он находится в нетрезвом состоянии, на что врач отвечает: «У нас тут все, по-моему, в таком».
Руководство больницы подтвердило факт случившегося, подчеркнув, что начато служебное расследование. Также там добавили, что в день обращения ребёнку была оказана помощь в полном объёме.
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Затем в кадре появляется второй врач. Слышно как мать ребёнка спрашивает, почему и он находится в нетрезвом состоянии, на что врач отвечает: «У нас тут все, по-моему, в таком».
Руководство больницы подтвердило факт случившегося, подчеркнув, что начато служебное расследование. Также там добавили, что в день обращения ребёнку была оказана помощь в полном объёме.
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Анастасия Чинкова