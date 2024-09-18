Медицинский феномен: мужчина жаловался на колено, а врачи нашли «каменный» пенис

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63-летний житель США обратился в больницу после падения на улице, жалуясь на боль в колене. Однако, по данным издания LadBible, рентгеновское обследование выявило неожиданный диагноз — его пенис начал превращаться в кость.
Врачи, исследуя бедро пожилого пациента, случайно обнаружили, что его половой орган страдает от крайне редкого заболевания — окостенения пениса. Это состояние, при котором в мягких тканях полового органа накапливается кальций, превращая их в «внескелетную кость». У мужчины не наблюдалось типичных симптомов этого недуга, таких как боль, отек или выделения, однако заболевание присутствовало. Несмотря на рекомендации врачей продолжить обследование, пациент покинул больницу, отказавшись от дальнейшего лечения.
Окостенение полового члена — чрезвычайно редкое заболевание, с зарегистрированными случаями по всему миру. Одной из наиболее распространённых причин является болезнь Пейрони, которая вызывает образование фиброзной ткани.
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