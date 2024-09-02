Мужчина отравился после секса с женой

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В Ливане врачи впервые в истории мировой медицины зарегистрировали случай пищевого отравления несвежим рисом через половые органы. Мужчина угодил в больницу после секса с женой.
Случай был описан в медицинском журнале Annals of Medicine & Surgery. 38-летний житель Бейрута обратился к урологам после того, как у него на пенисе появились отёк и покраснение. Выяснилось, что незадолго до этого он занимался сексом с женой. Затем у него появилась сильная рвота и диарея.
Врачи обнаружили на пенисе мужчины бактерии, появляющиеся в варёном рисе. Выяснилось, что мужчина ел рис до того, как заболел. Капельки рвоты с высокой концентрацией бактерий попали на пенис, а недавний половой акт усилил восприимчивость из-за расширения кровеносных сосудов.
Лечение проводилось с помощью фузидовой кислоты, которую обычно используют для лечения глазных инфекций. Через месяц все болезнетворные симптомы прошли.
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Врачи обнаружили на пенисе мужчины бактерии, появляющиеся в варёном рисе. Выяснилось, что мужчина ел рис до того, как заболел. Капельки рвоты с высокой концентрацией бактерий попали на пенис, а недавний половой акт усилил восприимчивость из-за расширения кровеносных сосудов.
Лечение проводилось с помощью фузидовой кислоты, которую обычно используют для лечения глазных инфекций. Через месяц все болезнетворные симптомы прошли.
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Александр Бойцов