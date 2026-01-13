В Ижевске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка
Полиция Удмуртии задержала жителя Ижевска по подозрению в убийстве 15-летнего подростка. Об этом сообщает МВД России.
По информации ведомства, конфликт между 36-летним мужчиной и группой молодых людей произошёл вечером 12 января возле супермаркета на улице Пушкинской в Ижевске. В ходе ссоры гражданин нанёс подростку ножевое ранение в грудь. Медики констатировали смерть несовершеннолетнего в машине скорой помощи.
Оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Полицейские-патрульники нашли недалеко от места происшествия нож, которым, предположительно, мужчина совершил преступление, а затем его выбросил.
Следователи СУ СК по республике возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о мере пресечения.
Читайте также: