В российском регионе девочки-подростки устроили массовую драку
Столкновение школьниц, которое привело к серьёзной драке, произошло 30 июля в одном из спальных районов Иркутска. Подробности сообщает ИА IrkutskMedia.
Инцидент случился в микрорайоне Академгородок у дома № 305. По предоставленным данным, школьницы гуляли большой компанией, но между двумя из них внезапно возник конфликт. Одна из девочек с размаху ударила соперницу по лицу, отскочила, но бросилась снова. Однако она зацепила другую девушку, падение которой привело к цепной реакции. Подростки, кинувшись было разнимать схватившихся, создали массовую драку.
Установлено, что дети из 24-й и 19 школ, а напавшая первой школьница даже не была знакома со своей соперницей. Мать потерпевшей девочки подала заявление в полицию, где инцидент зарегистрировали в установленном порядке. Сотрудники полиции уже приступили к проверке.
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