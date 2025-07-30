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В российском регионе девочки-подростки устроили массовую драку

В Иркутске подрались девочки-подростки
Фото: Istock/Pheelings Media

Столкновение школьниц, которое привело к серьёзной драке, произошло 30 июля в одном из спальных районов Иркутска. Подробности сообщает ИА IrkutskMedia.



Инцидент случился в микрорайоне Академгородок у дома № 305. По предоставленным данным, школьницы гуляли большой компанией, но между двумя из них внезапно возник конфликт. Одна из девочек с размаху ударила соперницу по лицу, отскочила, но бросилась снова. Однако она зацепила другую девушку, падение которой привело к цепной реакции. Подростки, кинувшись было разнимать схватившихся, создали массовую драку.

Установлено, что дети из 24-й и 19 школ, а напавшая первой школьница даже не была знакома со своей соперницей. Мать потерпевшей девочки подала заявление в полицию, где инцидент зарегистрировали в установленном порядке. Сотрудники полиции уже приступили к проверке.

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Ольга Щелокова

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